Η αστυνομία της Φινλανδίας ερευνά αν ένα ξένο πλοίο εμπλέκεται στη ζημιά που υπέστη ένα υποθαλάσσιο καλώδιο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας που συνδέει τη χώρα με την Εσθονία, μετά το αιφνίδιο μπλακ-άουτ που σημειώθηκε την Τετάρτη.

Τόσο η φιλανδική όσο και η εσθονική κυβέρνηση θα συνεδριάσουν εκτάκτως αργότερα σήμερα για να εξετάσουν την κατάσταση, ανέφεραν σε ξεχωριστές ανακοινώσεις τους. Ο Εσθονός πρωθυπουργός Κρίστεν Μίχαλ είναι σε στενή επαφή με τους ομολόγους του των σκανδιναβικών και των βαλτικών χωρών, όπως ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Οι χώρες της Βαλτικής βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού για πιθανά σαμποτάζ λόγω των καταστροφών που έχουν σημειωθεί από το 2022 σε καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, σε τηλεπικοινωνιακές συνδέσεις και σε αγωγούς φυσικού αερίου.

Σύμφωνα με την φινλανδική εταιρεία διαχείρισης του δικτύου Fingrid, για την αποκατάσταση της ζημιές που σημειώθηκε στη γραμμή Estlink 2, μήκους 170 χιλιομέτρων και δυναμικότητας 658 MW, θα χρειαστούν πολλοί μήνες. Λόγω της βλάβης στη γραμμή αυτή, λειτουργεί πλέον μόνο η γραμμή Estlink 1 (358 MW) μεταξύ των δύο χωρών.

«Η αστυνομία, σε συνεργασία με τη συνοριοφυλακή και άλλες υπηρεσίες, ερευνούν την αλυσίδα των γεγονότων» ανέφερε η φινλανδική αστυνομία. Στην ανακοίνωση σημειώνεται ότι ερευνάται ο ενδεχόμενος ρόλος που έπαιξε ένα «ξένο πλοίο», χωρίς να κατονομάζεται αυτό.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.