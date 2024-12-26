Γιατί όλο και περισσότεροι Ισραηλινοί εργάζονται για το Ιράν

Ακολουθούν δύο ονόματα Ισραηλινών που θα μείνουν για πάντα κηλιδωμένα στην κοινή γνώμη της χώρας: Ναχούμ Μάνμπαρ και Γκόνεν Σεγκέβ.



Γιατί; Γιατί δούλεψαν για τους Ιρανούς ενάντια στους δικούς τους ανθρώπους; διερωτάται η Jerusalem Post.



Στη δεκαετία του 1990, ο Μάνμπαρ – ένας Ισραηλινός από κιμπούτς με σκοτεινό παρελθόν – δημιούργησε ένα κατάστημα στην Ευρώπη και άρχισε να πουλάει όπλα στο Ιράν, συμπεριλαμβανομένων των συστατικών, του εξοπλισμού και της τεχνογνωσίας για την κατασκευή χημικών όπλων.



Το 1998 καταδικάστηκε σε 16 χρόνια κάθειρξη για συνεργασία και παροχή πληροφοριών σε εχθρό. Εξέτισε 14,5 χρόνια.



Ο Σεγκέβ, πρώην υπουργός στο υπουργικό συμβούλιο του Γιτζάκ Ράμπιν που έγινε λαθρέμπορος ναρκωτικών (συνελήφθη επειδή προσπάθησε να περάσει λαθραία χιλιάδες δισκία ecstasy στο Ισραήλ από το Άμστερνταμ), στρατολογήθηκε στο εξωτερικό από τις ιρανικές υπηρεσίες πληροφοριών το 2012.



Το 2019, ο Σεγκέβ – του οποίου η ψήφος ήταν κρίσιμη για την ψήφιση των συμφωνιών του Όσλο ΙΙ του 1995 στην Κνεσέτ – ομολόγησε την ενοχή του για κατασκοπεία και παροχή πληροφοριών στον εχθρό και καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 11 ετών, την οποία εκτίει ακόμα.



Και στις δύο αυτές περιπτώσεις οι τίτλοι στο Ισραήλ ήταν πηχυαίοι: Ισραηλινοί Εβραίοι που εργάζονται για τον εχθρό. Το λήμμα της Wikipedia στο Manbar περιλαμβάνει αυτή τη πρόταση: «Οι δραστηριότητες του Μανμπάρ, μερικές από τις οποίες διεξήχθησαν στη Βρετανία, τράβηξαν την προσοχή της MI6, η οποία δεν μπορούσε να πιστέψει ότι ένας Ισραηλινός θα μπορούσε να συνεργάζεται τόσο στενά με το Ιράν και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο Μανμπάρ ήταν πράκτορας της Μοσάντ προσπαθώντας να διεισδύσει στο αμυντικό κατεστημένο του Ιράν».



Με άλλα λόγια, η περίφημη υπηρεσία πληροφοριών της Βρετανίας πίστευε ότι ήταν τόσο… τραβηγμένο ότι ένας Ισραηλινός θα συνεργαζόταν τόσο στενά με τους Ιρανούς που θεώρησαν ότι έπρεπε να ήταν τέχνασμα. ότι ο Μάνμπαρ πρέπει να είναι διπλός πράκτορας.



Αυτές οι περιπτώσεις ήταν κάποτε εκπληκτικές εξαιρέσεις που κυριαρχούσαν στα πρωτοσέλιδα, χαρακτηρίζοντας την κατασκοπεία ως παρέκκλιση. Όχι πια.



Τον περασμένο χρόνο η Υπηρεσία Ασφαλείας του Ισραήλ Σιν Μπετ συνέλαβε δεκάδες Ισραηλινούς που εργάζονταν - και πληρώνονταν από - το Ιράν ή τη Χεζμπολάχ με ρητό σκοπό να κατασκοπεύουν το Ισραήλ ή να σπείρουν διχόνοια στη χώρα.

Κατασκοπεία για τον εχθρό

Οι περιπτώσεις κατασκοπείας για τον εχθρό που έρχονται στο φως είναι τώρα τόσο συχνές που η ανακοίνωση της Κυριακής ότι η Σιν Μπετ συνέλαβε δύο Άραβες της Ανατολικής Ιερουσαλήμ επειδή διαβίβασαν πληροφορίες στη Χεζμπολάχ μόλις και μετά βίας ξεχώρισε στη συνεχή ροή των ειδήσεων.



Είναι αλήθεια ότι οι δύο συλληφθέντες δεν ήταν Εβραίοι –αλλά Άραβες– αλλά και αυτό θα είχε συγκεντρώσει πολύ περισσότερη προσοχή τα προηγούμενα χρόνια. Τώρα, οι περιπτώσεις Ισραηλινών –

Εβραίων ή Αράβων – που κατηγορούνται για κατασκοπεία ή βοήθεια στον εχθρό κατά τη διάρκεια του πολέμου είναι τόσο συνηθισμένες που μετά βίας προκαλούν οργή.



Γιατί; Τι άλλαξε; Γιατί υπάρχουν αυτή τη στιγμή τόσο περισσότερες περιπτώσεις Ισραηλινών που κατασκοπεύουν υπέρ του εχθρού;



Η Σιν Μπετ έχει αποκαλύψει περίπου δώδεκα ξεχωριστές υποθέσεις κατασκοπείας που αφορούσαν δεκάδες Ισραηλινούς μόνο τον τελευταίο χρόνο. Ο μεγάλος αριθμός αυτών των περιπτώσεων υποδηλώνει ότι το Ιράν εντείνει τις προσπάθειές του για πληροφορίες και αλλάζει τις μεθόδους και τους στόχους του.



Σκεφτείτε το εξής: Στις 17 Δεκεμβρίου, αποκαλύφθηκε ότι ο Έρντλερ Αμογιάλ, ένας 23χρονος Εβραίος από την Ιερουσαλήμ, συνελήφθη ως ύποπτος για κατασκοπεία για λογαριασμό του Ιράν και φέρεται να πρότεινε να βάλει φωτιά σε αστυνομικό τμήμα και να προκαλέσει διακοπή ρεύματος στο τραμ της πόλης.



Στις 9 Δεκεμβρίου, η Σιν Μπετ ανακοινώνει ότι ο Άρτιομ Ζολοτάρεφ, ένας 33χρονος από το Νοφ Χαγκαλίλ, συνελήφθη αφότου στρατολογήθηκε από το Ιράν για να πραγματοποιήσει μια σειρά από ανατρεπτικές ενέργειες εντός του Ισραήλ με στόχο την προώθηση εσωτερικών διχασμών, συμπεριλαμβανομένων αντικυβερνητικών γκράφιτι και εμπρησμών.



Μόνο τον Οκτώβριο, περίπου 20 άτομα συνελήφθησαν για οτιδήποτε, από παρακολούθηση στρατιωτικών εγκαταστάσεων μέχρι απόπειρες δολοφονίας, μεταξύ των οποίων πρόσφατοι μετανάστες από το Αζερμπαϊτζάν και Άραβες της ανατολικής Ιερουσαλήμ.

Ισραηλινοί που εργάζονται για το Ιράν

Έχουν δοθεί αρκετοί λόγοι για αυτή την έξαρση των περιστατικών Ισραηλινών που εργάζονται για το Ιράν.



Ο πρώτος έχει να κάνει με το Ιράν που εντείνει σημαντικά τις κατασκοπευτικές και διασπαστικές του προσπάθειες στο εσωτερικό του Ισραήλ.



Αυτό προκύπτει από επιχειρησιακά σκεπτικά – θυμηθείτε ότι το Ιράν επιτέθηκε απευθείας στο Ισραήλ σε δύο περιπτώσεις φέτος και οι φωτογραφίες στρατιωτικών εγκαταστάσεων τους βοήθησαν να στοχεύσουν τους στόχους τους – και επίσης ένα αυξημένο κίνητρο για διείσδυση στο Ισραήλ μετά τη δολοφονία του ηγέτη της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγια τον Ιούλιο σε μια υποτιθέμενη ασφαλή τοποθεσία στην Τεχεράνη.



Η κλιμάκωση της σύγκρουσης και η ετοιμότητα του Ιράν να πλήξει ευθέως το Ισραήλ οδήγησε σε αύξηση των προσπαθειών του Ιράν να συγκεντρώσει πληροφορίες.



Δεύτερον, η Ισλαμική Δημοκρατία έχει απλώσει ένα ευρύ δίκτυο, στοχεύοντας άτομα σε όλο το ισραηλινό φάσμα. Ενώ η δημοφιλής αντίληψη μπορεί να είναι ότι οι Ισραηλινοί Άραβες είναι οι πιο πιθανό να κατασκοπεύουν υπέρ του Ιράν λόγω ιδεολογικής συγγένειας με τους στόχους του καθεστώτος, αυτό δεν συμβαίνει. Αντίθετα, στοχεύουν Χαρεντίμ (υπερορθόδοξους Εβραίους), νέους μετανάστες, άτομα με εγκληματικό υπόβαθρο και απλούς πολίτες, συχνά αυτούς με οικονομικές δυσκολίες με κίνητρο την προοπτική να βγάλουν γρήγορα χρήματα. Το Ιράν προσφέρει σημαντικά χρηματικά ποσά για αποστολές όπως τα γκράφιτι ή η λήψη φωτογραφιών σε ευαίσθητους στόχους.



Η στόχευση νέων μεταναστών –ορισμένοι από τους συλληφθέντες προέρχονται από την πρώην Σοβιετική Ένωση– μπορεί επίσης να έχει ένα ατυχές παράπλευρο αποτέλεσμα πέρα από μια απειλή για την ασφάλεια του Ισραήλ: καχυποψία και στιγματισμό συγκεκριμένων δημογραφικών ομάδων στην κοινή γνώμη.



Επιπλέον, το Ιράν μπόρεσε να δημιουργήσει ένα ευρύτερο δίκτυο σε μεγάλο βαθμό χάρη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία αξιοποιούνται για να στρατολογήσουν άτομα. Η ψηφιακή προσέγγιση στη στρατολόγηση επιτρέπει στην Τεχεράνη να προσεγγίσει τμήματα του πληθυσμού στα οποία δεν θα μπορούσε να έχει πρόσβαση πριν από την εμφάνιση πλατφορμών όπως το Telegram.



Καθώς το Ιράν απλώνει ένα ευρύτερο δίκτυο, προσπαθώντας πιο ενεργά να στρατολογήσει κατασκόπους και προσεγγίζοντας ευρύτερες δημογραφικές ομάδες, η πιθανότητα εντοπισμού από την Σιν Μπετ αυξάνεται επίσης. Όσο περισσότερο ασχολείστε με αυτό το είδος δραστηριότητας, τόσο μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος να σας ανακαλύψουν.

Πράγματι, η αυξημένη δραστηριότητα του Ιράν έχει πυροδοτήσει μια κλιμάκωση των ισραηλινών προσπαθειών αντικατασκοπείας.



Η Σιν Μπετ έχει επενδύσει πολλά σε τεχνολογία και εργαλεία παρακολούθησης για τον εντοπισμό δικτύων κατασκοπείας, οδηγώντας σε υψηλότερο ποσοστό συλλήψεων και εξάρθρωσης

επιχειρήσεων, αλλά και σε μείωση των πόρων του οργανισμού. Και καθώς οι προσπάθειες του Ιράν πολλαπλασιάζονται, οι προκλήσεις του εντοπισμού θα γίνονται πιο περίπλοκες.



Η άνοδος περιπτώσεων κατασκοπείας από Ισραηλινούς είναι προϊόν της σύγκρουσης μεταξύ των ιρανικών εντεινόμενων φιλοδοξιών και της ισραηλινής αποφασιστικότητας να προστατευτεί. Οι περιπτώσεις του Μάνμπαρ και του Σέγκεβ ήταν κάποτε συγκλονιστικές. Σήμερα, αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου.

Πηγή: skai.gr

