Ο πρωθυπουργός της Φινλανδίας Πέτερι Όρπο δήλωσε σήμερα πως η χώρα του ερευνά μια διακοπή σε ένα υποθαλάσσιο καλώδιο ηλεκτρικής ενέργειας, το οποίο συνδέει τη Φινλανδία και την Εσθονία.

Μια αναπάντεχη διακοπή στη γραμμή διασύνδεσης Estlink 2 σημειώθηκε στις 12.26 ώρα Ελλάδας, έγινε γνωστό από τη διαχειρίστρια εταιρεία Fingrid σε μια ανακοίνωση στον ιστότοπο της Nordpool, με αποτέλεσμα να μειωθεί η διαθέσιμη ικανότητα στα 358 μεγαβάτ από μια ικανότητα 1.016 MW.

«Ακόμα και τα Χριστούγεννα οι αρχές βρίσκονται σε επιφυλακή να ερευνήσουν το θέμα», έγραψε ο Όρπο σε μια ανάρτηση στο Χ.

