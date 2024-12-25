Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Η Φινλανδία ερευνά μια διακοπή σε μια υποθαλάσσια γραμμή ενέργειας προς την Εσθονία

Μια αναπάντεχη διακοπή σημειώθηκε σήμερα, ανήμερα των Χριστουγέννων στη γραμμή διασύνδεσης Estlink 2 - Σε εξέλιξη έρευνες για το τι συνέβη

Ο Πέτερι Όρπο

Ο πρωθυπουργός της Φινλανδίας Πέτερι Όρπο δήλωσε σήμερα πως η χώρα του ερευνά μια διακοπή σε ένα υποθαλάσσιο καλώδιο ηλεκτρικής ενέργειας, το οποίο συνδέει τη Φινλανδία και την Εσθονία.

Μια αναπάντεχη διακοπή στη γραμμή διασύνδεσης Estlink 2 σημειώθηκε στις 12.26 ώρα Ελλάδας, έγινε γνωστό από τη διαχειρίστρια εταιρεία Fingrid σε μια ανακοίνωση στον ιστότοπο της Nordpool, με αποτέλεσμα να μειωθεί η διαθέσιμη ικανότητα στα 358 μεγαβάτ από μια ικανότητα 1.016 MW.

«Ακόμα και τα Χριστούγεννα οι αρχές βρίσκονται σε επιφυλακή να ερευνήσουν το θέμα», έγραψε ο Όρπο σε μια ανάρτηση στο Χ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Φινλανδία Εσθονία ηλεκτρική ενέργεια
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
2 0 Bookmark