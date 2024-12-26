Ο Λίβανος ανακοίνωσε πως ελπίζει να αναπτύξει τις καλύτερες σχέσεις γειτονίας με τη Συρία, στο πρώτο επίσημο μήνυμα της Βηρυτού προς τις νέες αρχές της Δαμασκού.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Λιβάνου Αμπντάλα Μπου Χαμπίμπ μετέφερε αυτό το μήνυμα στον Σύρο ομόλογό του, τον Άσαντ Χάσαν αλ Σιμπάνι, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν, ανέφερε το υπουργείο σε μια ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ.

Η λιβανέζικη, φιλοϊρανική οργάνωση Χεζμπολάχ διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στον εμφύλιο της Συρίας, στηρίζοντας τον πρόεδρο Μπασάρ αλ Άσαντ, αλλά οι μαχητές της επέστρεψαν στον Λίβανο τους προηγούμενους μήνες, λόγω του πολέμου με το Ισραήλ. Η αναδίπλωση αυτή αποδυνάμωσε τις δυνάμεις του συριακού καθεστώτος.

Υπό τον Άσαντ, η Χεζμπολάχ χρησιμοποιούσε τη Συρία για να εισάγει στον Λίβανο όπλα και άλλον εξοπλισμό από το Ιράν, μέσω του Ιράκ και τη Συρίας. Στις 6 Δεκεμβρίου, οι αντάρτες που πολεμούσαν τον Άσαντ κατέλαβαν τα σύνορα με το Ιράκ και απέκοψαν αυτήν τη διαδρομή ανεφοδιασμού. Δύο ημέρες αργότερα, οι ισλαμιστές κατέλαβαν και την πρωτεύουσα Δαμασκό.

Ιρακινή αντιπροσωπεία στη Δαμασκό

Στο μεταξύ, μια ιρακινή αντιπροσωπεία, στην οποία συμμετείχε και ο επικεφαλής των υπηρεσιών πληροφοριών του Ιράκ, συναντήθηκε σήμερα με τις νέες αρχές της Συρίας και συζήτησαν τις εξελίξεις στη χώρα αυτή, ανέφερε ένας εκπρόσωπος της ιρακινής κυβέρνησης.

Σχεδόν δύο εβδομάδες μετά την ανατροπή του Μπασάρ αλ Άσαντ, η αντιπροσωπεία, με επικεφαλής τον αρχηγό των μυστικών υπηρεσιών Χαμίντ αλ Σάτρι «συναντήθηκε με τη νέα συριακή διοίκηση» είπε στους δημοσιογράφους ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Μπάσεμ αλ Αουάντι. Οι δύο πλευρές συζήτησαν τις πρόσφατες «εξελίξεις» στη Συρία, καθώς επίσης και «τις ανάγκες σε ό,τι αφορά την ασφάλεια και τη σταθερότητα των συνόρων» των δύο χωρών, πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

