Φρίκη προκαλούν οι εικόνες ενός νεογέννητου μωρού που πέθανε από το κρύο σε καταυλισμό στη νότια Γάζα, την ημέρα των Χριστουγέννων, δείχνοντας για ακόμη μια φορά στη διεθνή κοινότητα τις τραγικές συνθήκες διαβίωσης των αμάχων Παλαιστινίων και ιδίως των παιδιών στον πολιορκημένο από το Ισραήλ θύλακα.

Οι εικόνες των διεθνών πρακτορείων είναι γροθιά στο στομάχι. Η μικρή Sela Mahmoud Al-Fasih «πάγωσε μέχρι θανάτου από το υπερβολικό κρύο», ανέφερε ο Δρ Munir Al-Bursh, γενικός διευθυντής του υπουργείου Υγείας στη Γάζα.

Τις τελευταίες ώρες, εκτός από την λίγων εβδομάδων Sela, τουλάχιστον δύο άλλα βρέφη πέθαναν από τις χαμηλές θερμοκρασίες και την έλλειψη πρόσβασης σε ζεστό καταφύγιο, δήλωσε στο CNN ο Δρ Ahmed Al-Farra, επικεφαλής της παιδιατρικής και μαιευτικής στο νοσοκομείο Νασέρ.

Η Al-Mawasi, μια παράκτια περιοχή δυτικά της Ράφα, την οποία το Ισραήλ χαρακτηρίζει «ανθρωπιστική περιοχή» έχει δεχτεί επανειλημμένα ισραηλινές επιθέσεις. Χιλιάδες εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι έχουν μετακινηθεί εκεί σε αναζήτηση καταφυγίου, ζώντας επί μήνες σε αυτοσχέδιες σκηνές που είναι φτιαγμένες από ύφασμα και νάιλον.

Σε πλάνα των διεθνών μέσων και πρακτορείων, φαίνεται το νεογέννητο κοριτσάκι να είναι τυλιγμένο σε λευκό σάβανο, με τον 31χρονο πατέρα του να το κρατά αγκαλιά.

Μια ομάδα νεαρών Παλαιστινίων έσκαψε τον τάφο του...

«Πέθανε από το κρύο», αναφέρει και η μητέρα του παιδιού, θύματος του πολέμου, Nariman, στο CNN. «Τη ζέσταινα και την κρατούσα στην αγκαλιά μου. Αλλά... δεν είχαμε επιπλέον ρούχα για να την ζεστάνω», σημειώνει.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησε και είναι πολύ σκληρό για να αναδείξουμε στο skai.gr, φαίνεται το πρόσωπο του βρέφους να έχει γίνει μπλε.

Ένας πόλεμος κατά των παιδιών

Οι υπέρμαχοι των ανθρωπίνων δικαιωμάτων προειδοποιούν επανειλημμένα πως τα παιδιά στη Γάζα σηκώνουν το κύριο βάρος των βομβαρδισμών και της πολιορκίας του Ισραήλ.

Περισσότερα από 17.600 παιδιά έχουν σκοτωθεί από την έναρξη του πολέμου. Ένα παιδί στη Γάζα σκοτώνεται κάθε ώρα, ανέφερε την Τρίτη ο επικεφαλής της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες, επικαλούμενος στοιχεία του ΟΗΕ.

Υπολογίζεται επίσης πως τουλάχιστον 17.000 παιδιά έμειναν ασυνόδευτα ή χωρίστηκαν από τους γονείς και τους φροντιστές τους.

Πολλά αγωνίζονται να βρουν τροφή, νερό και ζεστασιά, καθώς η πολιορκία του Ισραήλ έχει εξαντλήσει τις προμήθειες τους.

Επίσης, τα παιδιά δεν μπορούν να λάβουν επαρκή φροντίδα στο ιατρικό σύστημα, το οποίο έχει παραλύσει από τις επιθέσεις του Ισραήλ, ανέφεραν γιατροί στο αμερικανικό δίκτυο.

Μόλις το 20% των μονάδων φροντίδας νεογνών λειτουργεί στη Λωρίδα της Γάζας και τα πρόωρα μωρά πεθαίνουν λόγω της έλλειψης ιατρικών προμηθειών, συμπεριλαμβανομένων των αναπνευστήρων, ενώ οι γιατροί αναγκάζονται να κάνουν διαλογή των περιστατικών για να σώσουν τις ζωές των παιδιών.

Η UNICEF προειδοποιεί επίσης πως πολλά εκτοπισμένα παιδιά στη Γάζα έχουν μόνο τα ρούχα που φορούν και πολλά αναγκάστηκαν να διαφύγουν από τους βομβαρδισμούς του Ισραήλ με καλοκαιρινά ρούχα.

