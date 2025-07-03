Οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι δέκα τραυματίστηκαν σήμερα από πολλά ρωσικά πλήγματα στην Ουκρανία, ανακοίνωσαν οι αρχές της χώρας, την ώρα που η Μόσχα εντείνει τις επιθέσεις της, απουσία και κάποιας προόδου στον διπλωματικό τομέα για τη διευθέτηση της σύγκρουσης.

«Στις 3 Ιουλίου, ο εχθρός έπληξε την πόλη της Πολτάβα (…) Υπέστησαν ζημιές πολιτικές υποδομές» ανέφερε ο τοπικός κυβερνήτης, Βολοντίμιρ Κόγκουτ, σε ανάρτησή του στο Telegram. «Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι δέκα τραυματίστηκαν» ανακοίνωσαν από την πλευρά τους οι υπηρεσίες διάσωσης.

Ο ουκρανικός στρατός επιβεβαίωσε τη ρωσική επίθεση σε ένα «κέντρο στρατολόγησης» κάνοντας λόγο για «νεκρούς και τραυματίες», χωρίς περισσότερες διευκρινίσεις.

Σε άλλη επίθεση στο λιμάνι της Οδησσού σκοτώθηκαν δύο άνθρωποι και τραυματίστηκαν έξι, ανακοίνωσε ο αντιπρόεδρος της ουκρανικής κυβέρνησης Ολέξι Κουλέμπα.

Στο Ντονέτσκ, στην ανατολική Ουκρανία, τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από ρωσικές επιθέσεις νωρίς το πρωί, σύμφωνα με την τοπική εισαγγελία.

Τα ρωσικά πλήγματα σημειώνονται, ενώ οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι διέκοψαν τις παραδόσεις ορισμένων πυρομαχικών και όπλων στην Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένων και των συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας Patriot.

Ο ουκρανικός στρατός προσπαθεί από την πλευρά του να πλήξει τη Ρωσία στο έδαφός της. Τη νύχτα της Τετάρτης προς την Πέμπτη, ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη προκάλεσαν τον θάνατο ενός ανθρώπου και τον τραυματισμό άλλων δύο στην περιοχή του Λιπέτσκ που απέχει περίπου 400 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Μόσχας. Από πλήγμα δρόνων προκλήθηκε και πυρκαγιά σε μια επιχείρηση στην πόλη Γέλετς, στην ίδια περιοχή, χωρίς να αναφερθούν θύματα. Στο Λιπέτσκ έχουν την έδρα τους πολλά βιομηχανικά συγκροτήματα.

Ο Αντρίι Κοβαλένκο, ο εκπρόσωπος της ουκρανικής υπηρεσίας καταπολέμησης της παραπληροφόρησης, επιβεβαίωσε το πλήγμα στο Γέλετς υποστηρίζοντας ότι η επιχείρηση κατασκευάζει μπαταρίες για τα συστήματα καθοδήγησης πυραύλων του ρωσικού στρατού και κυρίως για τους πυραύλους Ίσκαντερ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.