Η Μόσχα κατηγόρησε σήμερα την Ουκρανία για επίθεση με ναυτικά drones κατά του ρωσικού πλοίου που μετέφερε υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG) στην Μεσόγειο και το οποίο βυθίστηκε τελικά σήμερα, στην ζώνη ανάμεσα στην Μάλτα και την Λιβύη.

Το δεξαμενόπλοιο τελούσε υπό κυρώσεις των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου, ως μέρος του λεγόμενου «σκιώδους στόλου» της Ρωσίας.

Σύμφωνα με τις λιβυκές αρχές, το βυθισμένο πλοίο βρίσκεται σε απόσταση 130 ναυτικών μιλίων βόρεια της Σύρτης.

Η λιβυκή αρχή λιμένων προειδοποιεί όλα τα πλοία που βρίσκονται κοντά στο σημείο του ναυαγίου για τον φόβο σύγκρουσης, αλλά και διαρροής του υγροποιημένου φυσικού αερίου, απευθύνοντας έκκληση για την μεγαλύτερη δυνατή προσοχή μπροστά στον κίνδυνο ανάφλεξης ή θαλάσσιας ρύπανσης.



Η αρχή λιμένων και θαλασσίων μεταφορών της Λιβύης ανακοίνωσε την νύκτα ότι το πλοίο αυτό βυθίστηκε έπειτα από «αιφνίδιες εκρήξεις» άγνωστης προέλευσης.

Σήμα κινδύνου προερχόμενο από το ARCTIC METAGAZ ελήφθη χθες το βράδυ, σύμφωνα με την ανακοίνωση. Τις εκρήξεις ακολούθησε τεράστια πυρκαγιά η οποία προκάλεσε την βύθιση του πλοίου.

Τα 30 μέλη του πληρώματος είναι σώα και αβλαβή, σύμφωνα με ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείου Μεταφορών.

Το πλοίο προερχόταν από το λιμάνι του Μουρμάνσκ και η επίθεση εξαπολύθηκε από τις λιβυκές ακτές με ναυτικά drones που ανήκουν στην Ουκρανία, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

