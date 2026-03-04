Λεπέν: Οι Ευρωπαίοι πρέπει να αγοράζουν γαλλικά όπλα αν θέλουν πυρηνική προστασία

Η ηγέτιδα της ακροδεξιάς, Μαρίν Λεπέν, δήλωσε ότι οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι της Γαλλίας πρέπει να αγοράζουν γαλλικό εξοπλισμό εάν θέλουν να επωφελούνται από την προστασία της πυρηνικής αποτρεπτικής ισχύος του Παρισιού.

Μιλώντας δύο ημέρες αφότου ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε σημαντικές αλλαγές στο πυρηνικό δόγμα της Γαλλίας -συμπεριλαμβανομένης της πιθανής προσωρινής στάθμευσης μαχητικών αεροσκαφών με πυρηνική ικανότητα σε χώρες συμμάχους- η Λεπέν δήλωσε σε συνέντευξή της στο ραδιόφωνο RTL ότι «δεν έβλεπε το νόημα» μιας τέτοιας ανάπτυξης.

Στη συνέχεια, η Λεπέν πρόσθεσε: «Θα πω στους συμμάχους μας: "Σύμφωνοι για τη γεωγραφική ανάπτυξη, αλλά τότε πρέπει να υπάρξει κάτι ως αντάλλαγμα", συμπεριλαμβανομένης της "αγοράς γαλλικού εξοπλισμού"».

«Το να πάμε να τοποθετήσουμε τα πυρηνικά μας όπλα σε χώρες που αγοράζουν αμερικανικά F-35... υπάρχει μια σημαντική αντίφαση εκεί», σημείωσε.

Η πιθανή στάθμευση μαχητικών αεροσκαφών ήταν ένα στοιχείο της προσπάθειας του Μακρόν να ενισχύσει την πυρηνική συνεργασία με τους εταίρους. Ανακοίνωσε επίσης ότι η Γαλλία θα διεξάγει κοινές πυρηνικές ασκήσεις, αλλά επέμεινε ότι ο τελικός έλεγχος για το αν θα εκτοξευθούν πυρηνικά όπλα θα παραμείνει σταθερά στα χέρια του Γάλλου προέδρου, ο οποίος θα συνεχίσει επίσης να ορίζει μόνος του τα αποκαλούμενα «ζωτικά συμφέροντα» της χώρας.

Η ακροδεξιά κατηγορούσε επί μήνες τον Μακρόν ότι σχεδιάζει την παράδοση της γαλλικής κυριαρχίας επί του πυρηνικού της οπλοστασίου, αφού ο ίδιος άνοιξε την πόρτα για στρατηγική πυρηνική συνεργασία με τους Ευρωπαίους συμμάχους τα τελευταία χρόνια.

Ο «Εθνικός Συναγερμός» προηγείται αυτή τη στιγμή στις δημοσκοπήσεις για τις προεδρικές εκλογές του 2027, γεγονός που θα μπορούσε να θέσει το ακροδεξιό κόμμα επικεφαλής ενός εκ των δύο μοναδικών πυρηνικών οπλοστασίων της Ευρώπης.

Η Λεπέν είναι η επίσημη υποψήφια του κόμματός της για την προεδρία, αν και μια εκκρεμής απόφαση επί της έφεσης για τη δίκη της σχετικά με υπεξαίρεση κονδυλίων της ΕΕ θα μπορούσε να την αναγκάσει να παραδώσει τη σκυτάλη στον πρόεδρο του Εθνικού Συναγερμού, Ζορντάν Μπαρντελά.

Το δίδυμο εξέδωσε κοινή δήλωση μετά την ομιλία του Μακρόν τη Δευτέρα, περιγράφοντας την προσέγγιση του κόμματός τους σχετικά με τα πυρηνικά όπλα.

Πηγή: skai.gr

