Δύο μαθητές οπλισμένοι με πιστόλια άνοιξαν πυρ σε λύκειο στις κεντρικές Φιλιππίνες τη Δευτέρα, σκοτώνοντας τρεις συμμαθητές τους και τραυματίζοντας άλλους επτά, σύμφωνα με την αστυνομία.

Οι ύποπτοι, ηλικίας 14 και 15 ετών, συνελήφθησαν. Τόσο οι δράστες όσο και τα θύματα ήταν μαθητές του Λυκείου San Jose στην πόλη Τακλομπάν, όπου σημειώθηκε η επίθεση αργά το πρωί, δήλωσε ο περιφερειακός διοικητής της αστυνομίας, ταξίαρχος Τζέισον Καπόι.

Οι αρχές διεξάγουν έρευνα για να διαπιστωθούν τα αίτια της επίθεσης στο δημόσιο σχολείο, το οποίο φιλοξενεί περισσότερους από 1.500 μαθητές. Ο Καπόι ανέφερε ότι οι δύο ύποπτοι, στενοί φίλοι μεταξύ τους, δήλωσαν κατά την αρχική ανάκριση πως είχαν πέσει θύματα σχολικού εκφοβισμού. Δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες.

Οι δύο ανήλικοι δεν είχαν ποινικό μητρώο. Ο ένας χρησιμοποίησε πιστόλι 9 χιλιοστών, το οποίο, σύμφωνα με την αστυνομία, προμηθεύτηκε από θεία του που υπηρετεί στην αστυνομία και πλέον ερευνάται. Ο δεύτερος χρησιμοποίησε 38άρι περίστροφο. Κατάφεραν να εισέλθουν οπλισμένοι στο σχολείο επειδή υπήρχε μόνο ένας φύλακας σε υπηρεσία για πολλαπλές εισόδους και εξόδους, είπε ο Καπόι.

«Οι ύποπτοι εισέβαλαν σε δύο αίθουσες, καθώς μετά τους πυροβολισμούς στην πρώτη, τα παιδιά έτρεξαν να σωθούν και οι δράστες φαίνεται πως καταδίωξαν ορισμένα θύματα σε άλλη αίθουσα», δήλωσε ο αξιωματικός στους δημοσιογράφους.

Τα περισσότερα από τα θύματα, νεκροί και τραυματίες, ήταν μαθήτριες. Η αστυνομία περισυνέλεξε τουλάχιστον 40 κάλυκες από τον χώρο της επίθεσης.

Σε βίντεο που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, μαθητές που είχαν κρυφτεί κάτω από θρανία σε κλειδωμένη αίθουσα ακούγονται να ουρλιάζουν και να κλαίνε, ενώ έξω ακούγονται πυροβολισμοί. Ορισμένοι καλούσαν τις μητέρες τους. Άλλα βίντεο δείχνουν τρομοκρατημένους μαθητές να εγκαταλείπουν το σχολικό συγκρότημα, κρατώντας ή αγκαλιάζοντας ο ένας τον άλλο.

Ο ένας από τους υπόπτους συνελήφθη μέσα στο σχολείο αμέσως μετά την επίθεση. Ο δεύτερος διέφυγε και κρύφτηκε σε κοντινό σπίτι, όμως εντοπίστηκε από την αστυνομία έπειτα από πληροφορίες κατοίκων της περιοχής.

Ο πρόεδρος των Φιλιππίνων, Φέρντιναντ Μάρκος (Ferdinand Marcos Jr.), διέταξε ενδελεχή έρευνα για το περιστατικό και ζήτησε από τις αρχές να ενισχύσουν τα μέτρα ασφαλείας σε σχολεία, χώρους εργασίας και δημόσιους χώρους, δήλωσε η υφυπουργός Επικοινωνίας, Κλερ Κάστρο.

«Ο πρόεδρος λυπήθηκε βαθιά για το περιστατικό. Οποιοσδήποτε, ιδιαίτερα οι γονείς των θυμάτων, θα ένιωθε θλίψη και τρόμο», ανέφερε η Κάστρο.

Μετά την ολοκλήρωση της έρευνας, οι δύο ύποπτοι θα παραδοθούν στις αρμόδιες κοινωνικές υπηρεσίες, καθώς είναι ανήλικοι. Ο 14χρονος ενδέχεται να εξαιρεθεί από ποινική δίωξη βάσει νόμου του 2006 στις Φιλιππίνες, ο οποίος ορίζει ότι η ελάχιστη ηλικία ποινικής ευθύνης είναι τα 15 έτη και μόνο εφόσον διαπιστωθεί ότι ο ανήλικος είχε πλήρη επίγνωση της πράξης του και των συνεπειών της.

Η εθνική αστυνομία κάλεσε το κοινό να παραμείνει ψύχραιμο και να συνεργαστεί με τις αρχές, παρέχοντας οποιαδήποτε πληροφορία μπορεί να συμβάλει στην εξέλιξη της έρευνας.

Τα εγκλήματα με χρήση πυροβόλων όπλων είναι συχνά στις Φιλιππίνες, εν μέρει λόγω της διάδοσης παράνομων όπλων. Ωστόσο, οι ένοπλες επιθέσεις σε σχολεία παραμένουν σχετικά σπάνιες.

Το 2022, ένας άνδρας οπλισμένος με πιστόλια άνοιξε πυρ σε πανεπιστήμιο υψηλού κύρους στη μητροπολιτική περιοχή της Μανίλα λίγο πριν από τελετή αποφοίτησης, σκοτώνοντας έναν πρώην δήμαρχο με τον οποίο είχε μακροχρόνια διαμάχη, καθώς και δύο ακόμη άτομα. Ο δράστης συνελήφθη.



Πηγή: skai.gr

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