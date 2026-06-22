Ο Τραμπ και η Θεολογική Σχολή της Χάλκης

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο Τούρκος Πρόεδρος έδωσε εντολή να επαναληφθούν οι συνομιλίες για την επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης, μετά από περίπου 50 χρόνια διακοπής.

Το θέμα της Σχολής αποκτά ιδιαίτερη σημασία λόγω της επικείμενης παρουσίας του Προέδρου Τραμπ στην Άγκυρα για τη Σύνοδο των Ηγετών του ΝΑΤΟ στις 7 και 8 Ιουλίου.

Η επιθυμία για επίλυση του ζητήματος είχε αρχικά εκφραστεί από τον Πρόεδρο Τραμπ πέρσι στην Ουάσιγκτον σε συνομιλίες με τον Πρόεδρο Ερντογάν.

H επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης σχετίζεται και με την παρουσία στην Άγκυρα του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τη Σύνοδο των Ηγετών του ΝΑΤΟ σε δυο περίπου εβδομάδες στις 7 και 8 Ιουλίου,



Σύμφωνα με δημοσίευμα του πρακτορείου Reuters, ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έδωσε εντολή την Κυριακή σε αξιωματούχους να επαναλάβουν τις συνομιλίες για την εκ νέου λειτουργία της Σχολής της Χάλκης, μετά από διακοπή 50 περίπου χρόνων. Την επιθυμία του να επιλυθεί το θέμα της Σχολής είχε εκφράσει αρχικά ο Πρόεδρος Τραμπ πέρσι στην Ουάσιγκτον κατά τις συνομιλίες του με τον Πρόεδρο Ερντογάν.



Ο Αμερικανός Πρόεδρος αναμένεται να επισκεφτεί την Άγκυρα, για τη Συνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Και φαίνεται ότι το θέμα της Χάλκης θα συζητηθεί μεταξύ Ερντογάν και Τραμπ και κατά πάσα πιθανότητα το αίτημα του Αμερικανού Προέδρου θα γίνει αποδεκτό.

Μια μακρά και σημαντική ιστορία

Η Θεολογική Σχολή της Χάλκης, που ιδρύθηκε το 1844 και έκλεισε από το τουρκικό κράτος το 1971, έπαιξε κεντρικό ρόλο για την Ορθοδοξία ως η κύρια θεολογική σχολή του Οικουμενικού Πατριαρχείου όπου εκπαιδεύονταν οι κληρικοί συμπεριλαμβανομένου του νυν Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου.



Ο Μητροπολίτης Χαλκηδόνας Εμμανουήλ του οποίου η Επισκοπή καλύπτει την Κωνσταντινούπολη, δήλωσε ότι το ζήτημα εισήλθε σε «νέα φάση» αφότου ο Πρόεδρος Ερντογάν έδωσε εντολή στην αρχή της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Τουρκίας το γνωστό ΥΟΚ, να συνεχίσει τις συζητήσεις με την επιτροπή του Πατριαρχείου. Παρόλο που δεν υπάρχει ακόμη χρονοδιάγραμμα για την επαναλειτουργία της Σχολής, ο Μητροπολίτης Εμμανουήλ δήλωσε: «Για το Πατριαρχείο, μετά από δεκαετίες αδράνειας, το νερό έχει μπει στην αυλάκι», σηματοδοτώντας ότι έχουν ξεκινήσει οι θεσμικές συνομιλίες.



Ο Μητροπολίτης Εμμανουήλ πρόσθεσε ότι και οι δύο πλευρές πρέπει ακόμη να ολοκληρώσουν τις εργασίες ανακαίνισης στο κτιριακό συγκρότημα και να συμφωνήσουν στο νομικό και εκπαιδευτικό πλαίσιο βάσει του οποίου η Σχολή θα λειτουργεί. Στο μεταξύ, οι εργασίες εκτεταμένης ανακαίνισης του κτιρίου της Σχολής συνεχίζονται με στόχο να ολοκληρωθούν τον Σεπτέμβριο οπότε αναμένεται να γίνουν τα εγκαίνια.

Πηγή: Deutsche Welle

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