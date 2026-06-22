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Πυροβολισμοί σε σχολείο στις Φιλιππίνες: Τρεις νεκροί και πέντε τραυματίες - Δείτε βίντεο

Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν περίπου στις 9 π.μ. (τοπική ώρα) εντός του σχολικού χώρου. Η αστυνομία ανέφερε ότι ένας από τους υπόπτους, ένας ανήλικος συνελήφθη

UPDATE: 07:41
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Φιλιππίνες

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και πέντε τραυματίστηκαν σε περιστατικό με πυροβολισμούς στο Εθνικό Λύκειο Σαν Χοσέ στην πόλη Τακλομπάν των Φιλιππινών το πρωί της Δευτέρας, με έναν από τους δύο φερόμενους ως υπόπτους να βρίσκεται τώρα υπό κράτηση, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν περίπου στις 9 π.μ. (τοπική ώρα) εντός του σχολικού χώρου. Η αστυνομία ανέφερε ότι ένας από τους υπόπτους, ένας ανήλικος, με βεβαρημένο ποινικό μητρώο, συνελήφθη λίγο μετά το περιστατικό, ενώ ένας άλλος ύποπτος παραμένει ασύλληπτος.

Σύμφωνα με μια αρχική αναφορά από το τοπικό Αστυνομικό Τμήμα, οι αστυνομικοί ανταποκρίθηκαν αμέσως μόλις έλαβαν πληροφορίες για τους πυροβολισμούς. Επιβεβαίωσαν ότι οκτώ άτομα χτυπήθηκαν από πυροβολισμούς. Τρία θύματα πέθαναν, ενώ πέντε άλλα υπέστησαν τραυματισμούς και μεταφέρθηκαν εσπευσμένα σε ιατρικές εγκαταστάσεις για νοσηλεία. 

Οι αρχές δεν έχουν ακόμη δημοσιοποιήσει τις ταυτότητες των θυμάτων. 

Έχει ξεκινήσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δεύτερου υπόπτου. 

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Φιλιππίνες
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