Σε διάσταση απόψεων, αναφορικά με την κρίση στη Μέση Ανατολή, ανάμεσα στην προεδρία της Γαλλικής Δημοκρατίας και το γαλλικό διπλωματικό σώμα, αναφέρεται δημοσίευμα στη γαλλική εφημερίδα Le Figaro, κάνοντας λόγο για «αντιπαλότητες» και «μάχες επιρροής» που έχουν περικυκλώσει τον πρόεδρο Μακρόν μετά την 7η Οκτωβρίου, αλλά και στην ανάγκη ισορροπίας, λόγω της εσωτερικής πολιτικής ζωής στη Γαλλία. Σύμφωνα με την εφημερίδα, πολλοί καταλογίζουν στον Εμανουέλ Μακρόν «αδύναμη υποστήριξη» του Ισραήλ, θεωρώντας πως αυτό οφείλεται στον επικεφαλής του διπλωματικού του γραφείου, Εμανουέλ Μπον, ο οποίος σύμφωνα με το δημοσίευμα είναι πολύ καλός γνώστης της Μέσης Ανατολής, γνωστός για την ψυχραιμία του και ο οποίος έχει υπηρετήσει σε πολλές θέσεις στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένης αυτής του πρέσβη στο Λίβανο μεταξύ 2015 και 2017. Όπως σημειώνεται, πολλοί από τους επικριτές του Μπον τον περιγράφουν ως σκληρό υποστηρικτή μιας φιλοαραβικής πολιτικής, με την οποία δεν είναι όλοι σύμφωνοι στο γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών. Εκ παραλλήλου όμως η εφημερίδα σημειώνει ότι η πολιτική της Γαλλίας στη Μέση Ανατολή καθορίζεται σε σημαντικό βαθμό και από εσωτερικούς παράγοντες.

Όπως επισημαίνει διπλωμάτης που εδρεύει στη Μέση Ανατολή, «η γραμμή της Γαλλίας είναι αναγκαστικά ενδιάμεση, γιατί έχουμε και τον μεγαλύτερο μουσουλμανικό πληθυσμό και τον μεγαλύτερο εβραϊκό πληθυσμό στην Ευρώπη». Αυτός είναι ο λόγος που μετά τις επιθέσεις της Χαμάς, ο Εμανουέλ Μακρόν κάλεσε τους Γάλλους να «παραμείνουν ενωμένοι».

Για τεταμένες σχέσεις ανάμεσα στον Μακρόν και τον Νετανιάχου κάνει εξ άλλου λόγο η εφημερίδα Le Monde αποδίδοντάς τες ως ένα βαθμό στις πρόσφατες δηλώσεις του Γάλλου προέδρου με τις οποίες ζήτησε να σταματήσουν οι παραδόσεις όπλων στο Ισραήλ, αλλά και «στην κούραση και το αίσθημα αδυναμίας» απέναντι στον τρόπο με τον οποίον το Ισραήλ διεξάγει τις στρατιωτικές του επιχειρήσεις στη Γάζα, εδώ και ένα χρόνο.

Γίνεται επίσης λόγος για συσσώρευση, εδώ και αρκετούς μήνες, στοιχείων έντασης μεταξύ Ισραήλ και Γαλλίας, μετά την υπερψήφιση από τη Γαλλία του ψηφίσματος της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, στις 18 Σεπτεμβρίου, η οποία «απαιτεί» από το Ισραήλ «να βάλει τέλος χωρίς καθυστέρηση στην παράνομη παρουσία του» στα παλαιστινιακά εδάφη. Η εφημερίδα τονίζει ότι ο πρόεδρος Μακρόν επανήλθε στο θέμα της προμήθειας όπλων, κατά τη διάρκεια της Συνόδου Κορυφής της Γαλλοφωνίας, δηλώνοντας: «Νομίζω ότι αυτοί που προμηθεύουν όπλα στο Ισραήλ δεν μπορούν να καλούν μαζί μας για κατάπαυση του πυρός»

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

