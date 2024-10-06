Μακρόν: Δεν μπορεί να ζητάμε κατάπαυση του πυρός και να δίνουμε όπλα στο Ισραήλ - Νετανιάχου: Ντροπή του!

«Αν καλούμε για κατάπαυση του πυρός, δεν είναι συνεπής στάση να προμηθεύουμε όπλα».

O Εμανουέλ Μακρόν κάλεσε χθες να σταματήσουν οι παραδόσεις στο Ισραήλ στρατιωτικού υλικού που χρησιμοποιείται στη Λωρίδα της Γάζας, προκαλώντας την οργισμένη αντίδραση του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, δυο ημέρες προτού τιμηθεί η επέτειος της επίθεσης του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς στο νότιο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου 2023.

Η έμμεση ανταλλαγή γρήγορα μετατράπηκε σε διπλωματική κρίση. Σε βαθμό που το Ελιζέ έδωσε στη δημοσιότητα χθες βράδυ δελτίο Τύπου διαβεβαιώνοντας πως η Γαλλία παραμένει «φίλη του Ισραήλ» και στηλίτευσε τις «υπερβολικές» εκφράσεις του κ. Νετανιάχου.

«Ντροπή τους» είπε ο επικεφαλής της ισραηλινής κυβέρνησης αναφερόμενος στον Γάλλο πρόεδρο και άλλους δυτικούς ηγέτες που κατ’ αυτόν θέλουν την επιβολή εμπάργκο όπλων στον στρατό του.

Μακρόν: Δεν μπορεί να καλούμε σε κατάπαυση του πυρός και να δίνουμε όπλα

Ο κ. Μακρόν αναφέρθηκε στο ζήτημα των εξοπλισμών σε συνέντευξή του στον ραδιοφωνικό σταθμό France Inter, η οποία μαγνητοφωνήθηκε τη Δευτέρα και μεταδόθηκε χθες Σάββατο. «Νομίζω πως σήμερα, η προτεραιότητα είναι να επιστρέψουμε σε πολιτική λύση, να σταματήσουμε τις παραδόσεις όπλων για να διεξάγονται μάχες στη Γάζα».

«Η Γαλλία δεν παραδίδει τέτοια όπλα», έσπευσε να διευκρινίσει, σχόλιο που αποτελούσε έμμεση μομφή στην κυβέρνηση Τζο Μπάιντεν, έναν μήνα πριν από τις προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ.

«Θεωρώ πως αυτοί που (τα) παραδίδουν δεν μπορούν καθημερινά να καλούν μαζί μας για κατάπαυση του πυρός και να συνεχίζουν να τα προμηθεύουν», είπε κατόπιν κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο κλείσιμο συνόδου των χωρών της Γαλλοφωνίας στο Παρίσι.

Ταυτόχρονα, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωνε πως κήρυξε τις δυνάμεις του σε κατάσταση συναγερμού καθώς πλησιάζει η επέτειος της 7ης Οκτωβρίου, λόγω της ανησυχίας πως θα γίνουν νέες επιθέσεις.

«Καθώς το Ισραήλ μάχεται εναντίον των δυνάμεων της βαρβαρότητας υπό την ηγεσία του Ιράν, όλες οι πολιτισμένες χώρες θα έπρεπε να στέκουν σθεναρά πλάι στο Ισραήλ», αντέτεινε ο κ. Νετανιάχου.

Στο Ισραήλ θα γίνουν αύριο κάποιες εκδηλώσεις για την άνευ προηγουμένου έφοδο του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς σε νότιους τομείς της επικράτειας της χώρας, που προκάλεσαν σοκ στη χώρα και αποτέλεσαν έναυσμα του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, ο οποίος πλέον έχει εξαπλωθεί στον γειτονικό Λίβανο, όπου ο ισραηλινός στρατός διεξάγει καταιγιστικούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς και χερσαίες επιχειρήσεις εναντίον της Χεζμπολά.

Ο απολογισμός της εφόδου της Χαμάς στην ισραηλινή πλευρά έφθασε τους 1.205 νεκρούς, στην πλειονότητά τους αμάχους, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημα ισραηλινά δεδομένα. Έναν χρόνο αργότερα, 97 όμηροι συνεχίζουν ακόμη να παραμένουν σε αιχμαλωσία στον θύλακο, από τους οποίους οι 33 έχουν κηρυχθεί νεκροί από τον ισραηλινό στρατό.

Στις ισραηλινές ευρείας κλίμακας επιχειρήσεις αντιποίνων στη Λωρίδα της Γάζας έχουν χάσει τη ζωή τους ως τώρα τουλάχιστον 41.825 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς.

Ο γάλλος πρόεδρος επέκρινε τις ισραηλινές επιχειρήσεις στο έδαφος του Λιβάνου, επαναβεβαιώνοντας ωστόσο το δικαίωμα του εβραϊκού κράτους στη νόμιμη άμυνα.

«Λυπάμαι που ο πρωθυπουργός Νετανιάχου έκανε άλλη επιλογή», αντί να ακούσει την έκκληση του Παρισιού και της Ουάσιγκτον να κηρυχθεί κατάπαυση του πυρός και «ανέλαβε αυτή την ευθύνη, ιδιαίτερα (διατάσσοντας) χερσαίες επιχειρήσεις στο λιβανικό έδαφος», είπε.

Επιμένοντας στη «συνέπεια» της γαλλικής θέσης, ο κ. Μακρόν επανέλαβε ταυτόχρονα την «αλληλεγγύη» του Παρισιού στο Ισραήλ που χρειάζεται να προστατεύσει την «ασφάλειά του».

Στο σημείωμα των υπηρεσιών του στη γαλλική προεδρία υπενθυμίζεται πως η Γαλλία «κινητοποίησε στρατιωτικά της μέσα» για να βοηθήσει στην αναχαίτιση της επίθεσης του Ιράν εναντίον του Ισραήλ με κάπου 200 βαλλιστικούς πυραύλους στην αρχή της εβδομάδας.

Ο Εμανουέλ Μακρόν ανήγγειλε εξάλλου πως θα υποδεχθεί αύριο στο Ελιζέ οικογένειες γαλλοϊσραηλινών ομήρων που κρατούνται στη Γάζα.

Τέσσερις μήνες μετά την επίθεση της Χαμάς, είχε άλλωστε αποτίσει φόρο τιμής την 7η Ιανουαρίου στα θύματα με τη γαλλική υπηκοότητα —τουλάχιστον 43— αυτής που χαρακτήρισε τη «μεγαλύτερη αντισημιτική σφαγή του αιώνα μας» σε επίσημη τελετή.

Στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, την 25η Σεπτεμβρίου, ο γάλλος πρόεδρος αξίωσε το Ισραήλ και η Χεζμπολά να σταματήσουν τις εχθροπραξίες.

Η Χεζμπολά, που άνοιξε μέτωπο με το Ισραήλ στα σύνορα από την επομένη της επίθεσης στη Λωρίδα της Γάζας, παίρνει «εδώ και πάρα πολύ καιρό το αφόρητο ρίσκο ο Λίβανος να οδηγηθεί σε πόλεμο», είπε.

Στη Γάζα, ο ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου κάνει «λάθος», που θα βλάψει «την ασφάλεια του Ισραήλ αύριο», πλειοδότησε ο αρχηγός του γαλλικού κράτους στη συνέντευξή του στον France Inter, προειδοποιώντας εναντίον του «μίσους» που γεννά αυτό που συμβαίνει στον πολιορκημένο και ερειπωμένο παλαιστινιακό θύλακο.

Η διεθνής κοινότητα ανησυχεί για τον κίνδυνο περιφερειακής ανάφλεξης μετά την εκτόξευση περίπου 200 πυραύλων από το Ιράν εναντίον του Ισραήλ την Τρίτη, εν είδει αντιποίνων για τις δολοφονίες των ηγετών της Χεζμπολά Χασάν Νασράλα και της Χαμάς Ισμαήλ Χανίγια.

Το Ισραήλ «προετοιμάζει την ανταπόδοση» για αυτήν, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ισραηλινός αξιωματικός υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

Πηγή: skai.gr

