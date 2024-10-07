Ουκρανία σε Σλοβακία: Δεν θα παραταθεί η συμφωνία διέλευσης ρωσικού αερίου

Η Ουκρανία δεν θα παρατείνει τη συμφωνία με τη Ρωσία για τη διέλευση ρωσικού φυσικού αερίου από το έδαφός της μετά τη λήξη της στα τέλη του 2024, δήλωσε σήμερα ο Ουκρανός πρωθυπουργός Ντένις Σμίχαλ στον Σλοβάκο ομόλογό του Ρόμπερτ Φίτσο.

Οι δύο πρωθυπουργοί είχαν συνομιλίες στο Ουζχορόντ στη δυτική Ουκρανία και, σύμφωνα με Ουκρανό αξιωματούχο, επικεντρώθηκαν στη συνεργασία στις υποδομές, στην ενεργειακή ασφάλεια και στην υποστήριξη για το ειρηνευτικό σχέδιο του Κιέβου.

«Η Ουκρανία λέει για άλλη μια φορά ότι δεν θα συνεχίσει τη συμφωνία διέλευσης με τη Ρωσία όταν αυτή λήξει», δήλωσε ο Σμίχαλ σε συνέντευξη Τύπου καθήμενος δίπλα στον Φίτσο.

«Ο στρατηγικός στόχος της Ουκρανίας είναι να στερήσει από το Κρεμλίνο τα κέρδη από την πώληση υδρογονανθράκων τα οποία ο επιτιθέμενος χρησιμοποιεί για να χρηματοδοτήσει τον πόλεμο».

Η Σλοβακία, χώρα μέλος του ΝΑΤΟ και της ΕΕ η οποία συνορεύει με την Ουκρανία, αντιτίθεται στην ένταξη του Κιέβου στο ΝΑΤΟ αλλά έχει ισχυρό ενδιαφέρον στη διατήρηση της διέλευσης πετρελαίου και αερίου από τη Ρωσία προς τη δύση μέσω της Ουκρανίας.

Η σλοβακική κρατική εταιρία αγοράς αερίου SPP δήλωσε αυτό τον μήνα πως συνεχίζει τις διαπραγματεύσεις προκειμένου να εξασφαλίσει παράταση της διέλευσης αερίου μέσω Ουκρανίας μετά τη λήξη του συμβολαίου του Κιέβου με τον ρωσικό πάροχο, την Gazprom, στα τέλη του έτους.

Ο Σμίχαλ είπε πως το Κίεβο αντιλαμβάνεται την «οξεία εξάρτηση» ορισμένων κρατών, περιλαμβανομένης της Σλοβακίας για τον εφοδιασμό σε ρωσικό αέριο, αλλά βασίζεται στη σταδιακή διαφοροποίηση των παραδόσεων.

Ο πρωθυπουργός της Ουκρανίας είπε ακόμη πως οι δύο χώρες συμφώνησαν στη δημιουργία ενός ανατολικοευρωπαϊκού ενεργειακού κόμβου, ο οποίος αποσκοπεί στην αξιοποίηση των μεγάλων εγκαταστάσεων αποθήκευσης αερίου της Ουκρανίας.

Ο Φίτσο, που είναι σφοδρός επικριτής της δυτικής στρατιωτικής βοήθειας στην Ουκρανία, μαζί με τον Ούγγρο πρωθυπουργό Βίκτορ Ορμπάν, και έχει σταματήσει την παροχή κυβερνητικής στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία, επανέλαβε τη θέση του ότι δεν υπάρχει στρατιωτική επίλυση στον πόλεμο Ουκρανίας-Ρωσίας.

«Η ειρήνη πρέπει να είναι βιώσιμη, πρέπει να έχουμε εγγυήσεις ασφαλείας. Προπαντός, η κυριαρχία και η εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας πρέπει να γίνουν σεβαστές. Το καταλαβαίνουμε όλο αυτό», είπε ο Φίτσο.

Είπε πως οι συνομιλίες με την κυβέρνηση της Ουκρανίας επιβεβαίωσαν πως το Κίεβο εξακολουθεί να ενδιαφέρεται για τη χρησιμοποίηση των συστημάτων του διέλευσης αερίου και πετρελαίου μετά τη λήξη της συμφωνίας με τη Ρωσία.

«Καλωσορίζω τις συζητήσεις που επιβεβαίωσαν ότι εσείς, όπως και εμείς, έχουμε ενδιαφέρον ώστε το σύστημα διέλευσης που έχετε στο ουκρανικό έδαφος να εξακολουθήσει να χρησιμοποιείται, τόσο για το πετρέλαιο όσο και για το αέριο», πρόσθεσε ο Φίτσο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.