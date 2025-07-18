Έχασε τη ζωή του σε δυστύχημα με αλεξίπτωτο πλαγιάς στις ιταλικές Άλπεις της Ανδριατικής, ο θρυλικός αλεξιπτωτιστής, Φέλιξ Μπάουμγκαρτνερ.

Ο 56χρονος έχασε τον έλεγχο του μηχανοκίνητου αλεξίπτωτου πλαγιάς του ενώ πετούσε πάνω από το Porto Sant'Elpidio στην κεντρική περιοχή Marche της Ιταλίας και κατέληξε στο έδαφος, κοντά στην πισίνα ενός ξενοδοχείου και σκοτώθηκε ακαριαία.

Ο δήμαρχος του Porto Sant'Elpidio, ανέφερε πως πιθανότατα παρουσίασε κάποιο πρόβλημα υγείας ενώ στον αέρα, αν και οι έρευνες είναι σε εξέλιξη.

Ο Αυστριακός, ο οποίος ήταν γνωστός ως «ατρόμητος Φέλιξ», έγινε πρωτοσέλιδο σε όλο τον κόσμο τον Οκτώβριο του 2012 όταν - φορώντας μια ειδικά κατασκευασμένη στολή - πήδηξε από ένα αερόστατο 38 χιλιόμετρα πάνω από τη Γη, και έγινε ο πρώτος αλεξιπτωτιστής που έσπασε το φράγμα του ήχου, το οποίο συνήθως μετριέται με ταχύτητα άνω των 1.110 χιλιομέτρων/ώρα.

Μετά το ιστορικό του κατόρθωμα δήλωσε πως το να ταξιδεύεις πιο γρήγορα από τον ήχο είναι «δύσκολο να το περιγράψεις γιατί δεν το νιώθεις». «Μερικές φορές πρέπει να φτάσουμε πολύ ψηλά για να δούμε πόσο μικροί είμαστε», τόνισε.

Είχε κάνει επίσης ένα ιστορικό άλμα πάνω από το Ρόσγουελ του Νέου Μεξικού, φτάνοντας σε μέγιστη ταχύτητα άνω των 1.343 χιλιομέτρων την ώρα, στην 65η επέτειο της πτήσης του θρυλικού Αμερικανού πιλότου Τσακ Γέιγκερ που έσπασε το φράγμα του ήχου στις 14 Οκτωβρίου 1947.

«Όταν στεκόμουν στην κορυφή του κόσμου, ένιωθα τόσο ταπεινός», είχε πει μετά την προσγείωσή του στην ανατολική έρημο του Νέου Μεξικού. «Δεν σκέφτεσαι πια να σπάσεις ρεκόρ, δεν σκέφτεσαι να κερδίσεις επιστημονικά δεδομένα. Το μόνο πράγμα που θέλεις είναι να επιστρέψεις ζωντανός», σημείωσε.

Ο Μπάουμγκαρτνερ, ήταν στρατιωτικός αλεξιπτωτιστής και πραγματοποίησε χιλιάδες παράτολμα άλματα από αεροπλάνα, γέφυρες, ουρανοξύστες και διάσημα αξιοθέατα σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένου του αγάλματος του Χριστού στη Βραζιλία.

Ο αυτοαποκαλούμενος «θεός των ουρανών» ξεκίνησε να κάνει αλεξίπτωτο πλαγιάς ως έφηβος, πριν ασχοληθεί με το ακραίο άθλημα του Base jumping.

Τα τελευταία χρόνια, είχε εμφανιστεί με τους Flying Bulls ως πιλότος ακροβατικών ελικοπτέρων σε παραστάσεις σε όλη την Ευρώπη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.