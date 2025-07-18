Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε πως διέταξε το υπουργείο Δικαιοσύνης να δημοσιοποιήσει επιπλέον έγγραφα που σχετίζονται με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά αδικήματα Τζέφρι Έπσταϊν.

«Λόγω της γελοίας δημοσιότητας που έχει δοθεί στην υπόθεση Έπσταϊν, ζήτησα από την υπουργό Δικαιοσύνης Παμ Μπόντι να προσκομίσει κάθε σχετική κατάθεση ενώπιον της ένορκης επιτροπής, υπό την προϋπόθεση έγκρισης από το δικαστήριο», ανέφερε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στα social media.

Δεν είναι σαφές αν ο Τραμπ εξουσιοδοτεί τη δημόσια δημοσιοποίηση αυτών των εγγράφων ή πότε μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο - αν και κάτι τέτοιο απαιτεί τυπικά έγκριση από το δικαστήριο.

Η ανακοίνωση αυτή έρχεται μετά από μέρες εντεινόμενης πίεσης από πλευράς των πιο ένθερμων υποστηρικτών του Τραμπ, οι οποίοι απαιτούν περαιτέρω αποκαλύψεις σχετικά με την υπόθεση Έπσταϊν.

Η Υπουργός Δικαιοσύνης Παμ Μπόντι ανάρτησε λίγα λεπτά αργότερα: «Είμαστε έτοιμοι να καταθέσουμε αύριο στο δικαστήριο αίτημα για αποσφράγιση των πρακτικών της ένορκης επιτροπής».

Η ένορκη επιτροπή είναι σώμα πολιτών που συγκροτείται από εισαγγελέα για να αποφασίσει αν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για την άσκηση δίωξης. Δεν αποφασίζει για ενοχή - αυτό γίνεται από κανονικό δικαστήριο - αλλά για το αν υπάρχει «εύλογη υποψία» για τέλεση εγκλήματος.

Δεν είναι σαφές αν τα έγγραφα που αναφέρει ο Τραμπ αφορούν την πρώτη σειρά υποθέσεων του Έπσταϊν από τις αρχές του 2000 ή αν σχετίζονται με τις ομοσπονδιακές κατηγορίες που του απαγγέλθηκαν το 2019.

Ορισμένα έγγραφα της ένορκης επιτροπής έχουν ήδη δημοσιοποιηθεί σε σχέση με την υπόθεση της Φλόριντα το 2006, όταν ο Έπσταϊν κατηγορήθηκε για «προσέλκυση ανηλίκου για πορνεία». Η υπόθεση αυτή έχει δεχτεί σφοδρή κριτική για την επιεική μεταχείριση και για τη σοβαρότητα των καταθέσεων των ανηλίκων θυμάτων του.

Κατά την προεκλογική του εκστρατεία πέρυσι, ο Τραμπ είχε υποσχεθεί πως θα δώσει στη δημοσιότητα αρχεία που σχετίζονται με τον Έπσταϊν.

Ωστόσο, η Παμ Μπόντι δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης δεν θεωρεί πως υπάρχει λίστα «πελατών» του Έπσταϊν που να εμπλέκει ισχυρούς συνεργάτες του, και ότι ο θάνατός του ήταν αυτοκτονία — παρά τις θεωρίες συνωμοσίας.

Η αναδίπλωσή της προκάλεσε οργή στους υποστηρικτές του Τραμπ, που απαιτούσαν αποκαλύψεις για τα ονόματα και τα περίφημα «flight logs» από τα ταξίδια στο ιδιωτικό νησί του Έπσταϊν.

Πολλοί οπαδοί του Τραμπ ζήτησαν ακόμη και την παραίτηση της Μπόντι, καταγγέλλοντας «αθέτηση υποσχέσεων» από πλευράς διοίκησης.

Ο συντηρητικός σχολιαστής Τσάρλι Κερκ, που είχε επικρίνει έντονα τη διαχείριση της υπόθεσης από την κυβέρνηση, χαιρέτισε την ανακοίνωση του Τραμπ. «Είναι τεράστια κίνηση, κάτι που συζητάμε εδώ και καιρό — μια νίκη για τη βάση», σχολίασε.

Υπενθυμίζεται πως ο Έπσταϊν πέθανε το 2019 στο κελί του στη Νέα Υόρκη, ενώ περίμενε να δικαστεί για διακίνηση ανηλίκων για σεξουαλική εκμετάλλευση. Είχε καταδικαστεί ήδη το 2008 για προσέλκυση ανηλίκου για πορνεία και είχε χαρακτηριστεί ως σεξουαλικός παραβάτης (sex offender).

