Διπλωμάτης της Βόρειας Κορέας κατηγόρησε σήμερα την Ιαπωνία ότι εγείρει σοβαρή απειλή για την ειρήνη στην περιφέρεια, επιδιώκοντας να μετατραπεί σε «στρατιωτικό γίγαντα», επικαλούμενος τη Λευκή Βίβλο της για την άμυνα, μεταδίδει το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων KCNA.

Το έγγραφο, που εγκρίθηκε την Τρίτη από την κυβέρνηση του ιάπωνα πρωθυπουργού Σιγκέρου Ισίμπα, αποτελεί «σενάριο πολέμου», με σκοπό «να γίνει πραγματικότητα από το Α ως το Ω ο στόχος νέας εισβολής» στην κορεατική χερσόνησο, έκρινε ο επικεφαλής της πολιτικής διεύθυνσης του Ινστιτούτου Μελετών για την Ιαπωνία, υπηρεσίας του υπουργείου Εξωτερικών, σύμφωνα με το KCNA.

Σύμφωνα με την πηγή αυτή, το Τόκιο «προκαλεί κλιμάκωση της περιφερειακής κατάστασης με σταδιακό τρόπο» προκειμένου «να δικαιολογήσει τα επικίνδυνα μέτρα» που λαμβάνει και «να μεταμορφωθεί σε στρατιωτικό γίγαντα».

Εξαιτίας αυτού η πολιτική της Πιονγκγιάνγκ για την ενίσχυση του πυρηνικού οπλοστασίου της αποδεικνύεται «εκ των ων ουκ άνευ» για να «περιοριστούν οι προκλήσεις των ΗΠΑ και των συμμάχων τους», κατά την ίδια πηγή.

Στην ιαπωνική Λευκή Βίβλο τονίζεται για ακόμη μια φορά πως τα βορειοκορεατικά εξοπλιστικά προγράμματα εγείρουν απειλή «πιο σοβαρή και άμεση παρά ποτέ».

Η Ιαπωνία προειδοποίησε επίσης εναντίον της κλιμάκωσης στρατιωτικών δραστηριοτήτων της Κίνας γύρω από την επικράτειά της, κάνοντας λόγο για αύξηση των παραβιάσεων και των επιδείξεων ισχύος των κινεζικών ενόπλων δυνάμεων στην Ανατολική Σινική Θάλασσα και γύρω από την Ταϊβάν.

Οι κινεζικές δραστηριότητες, πάντα σύμφωνα με το Τόκιο, «θα μπορούσαν να καταφέρουν σοβαρό πλήγμα» στην ιαπωνική εθνική ασφάλεια.

Το Πεκίνο από την πλευρά του εκτίμησε πως το εν λόγω έγγραφο περιέχει υπερβολές όσον αφορά τη «λεγόμενη κινεζική απειλή».

Η ιαπωνική κυβέρνηση συνεχίζει να αυξάνει τη στρατιωτική της ισχύ, θέτοντας στόχο να ευθυγραμμιστεί με τις στρατιωτικές δαπάνες στο πλαίσιο του NATO –με άλλα λόγια, να ξεπεράσουν το 2% του ΑΕΠ της– κι ενισχύει τη συνεργασία στο συγκεκριμένο πεδίο με τις ΗΠΑ και άλλους συμμάχους της.

Πηγή: skai.gr

