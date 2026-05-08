Το Πεντάγωνο ξεκίνησε το πρωί της 8ης Μαΐου του 2026 τη δημοσιοποίηση νέων αρχείων που σχετίζονται με UFO και UAP (Αγνώστου Ταυτότητας Εναέρια Φαινόμενα), υλοποιώντας σχετική εντολή του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump), για την αποδέσμευση κυβερνητικών εγγράφων, γύρω από ανεξήγητα φαινόμενα.

Το υλικό αναρτήθηκε σε νέα ειδική ιστοσελίδα του Πενταγώνου και περιλαμβάνει συνολικά 162 αρχεία από το FBI, το υπουργείο Άμυνας, τη NASA και το Στέιτ Ντιπάρτμεντ. Ανάμεσά τους βρίσκονται καταθέσεις αυτοπτών μαρτύρων, φωτογραφίες, βίντεο και αναφορές περιστατικών από διάφορες περιοχές του κόσμου, που εκτείνονται χρονικά σε πολλές δεκαετίες.

Ο υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ (Pete Hegseth), δήλωσε πως τα συγκεκριμένα αρχεία παρέμεναν για χρόνια διαβαθμισμένα, τροφοδοτώντας θεωρίες και εικασίες, και τόνισε ότι «ήρθε η ώρα ο αμερικανικός λαός να τα δει με τα ίδια του τα μάτια».

Στο πακέτο των αποχαρακτηρισμένων στοιχείων περιλαμβάνονται 120 έγγραφα PDF, 28 βίντεο και 14 φωτογραφίες. Οι εικόνες δείχνουν ύποπτα αντικείμενα στον ουρανό, καταγεγραμμένα κυρίως από στρατιωτικά αεροσκάφη, ενώ υπάρχουν και φωτογραφίες από αποστολές της NASA στη Σελήνη.

Μία από τις πιο εντυπωσιακές εικόνες προέρχεται από το FBI και παρουσιάζει ένα σκίτσο βασισμένο σε περιγραφή αυτόπτη μάρτυρα. Το αντικείμενο περιγράφεται ως ένα «ελλειψοειδές μεταλλικό σώμα χάλκινου χρώματος», μήκους περίπου 40 έως 60 μέτρων, το οποίο εμφανίστηκε μέσα από έντονο φως στον ουρανό και εξαφανίστηκε ακαριαία.

Αποτύπωση UFO μετά από μαρτυρία ανδρός το 2023

Το Πεντάγωνο ανακοίνωσε ότι η δημοσίευση νέων αρχείων θα συνεχιστεί σταδιακά, καθώς περισσότερα έγγραφα εντοπίζονται και αποχαρακτηρίζονται. Νέες παρτίδες υλικού αναμένεται να δίνονται στη δημοσιότητα κάθε λίγες εβδομάδες.

Σύμφωνα με την αμερικανική κυβέρνηση, τα αρχεία που δημοσιοποιούνται αφορούν «άλυτες υποθέσεις», δηλαδή περιστατικά για τα οποία δεν έχει καταστεί δυνατή μια οριστική εξήγηση λόγω έλλειψης επαρκών στοιχείων ή δεδομένων. Παράλληλα, το Πεντάγωνο κάλεσε και τον ιδιωτικό τομέα να συμβάλει στην ανάλυση του υλικού.

Από τα 162 αρχεία, τα 108 περιλαμβάνουν λογοκριμένα σημεία. Όπως διευκρινίστηκε, οι παρεμβάσεις έγιναν για την προστασία της ταυτότητας μαρτύρων, στρατιωτικών εγκαταστάσεων και ευαίσθητων πληροφοριών που δεν σχετίζονται άμεσα με τα UAP.

Η οδηγία για τη δημοσιοποίηση των αρχείων είχε δοθεί από τον Τραμπ τον Φεβρουάριο μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Truth Social, όπου ζητούσε από το Πεντάγωνο και άλλες υπηρεσίες να ξεκινήσουν τη διαδικασία αποκάλυψης κάθε διαθέσιμου στοιχείου που αφορά UFO, εξωγήινη ζωή και ανεξήγητα φαινόμενα.

Παρά τις πολυετείς έρευνες του αμερικανικού στρατού γύρω από τα UAP, έκθεση του 2024 είχε καταλήξει ότι δεν υπάρχουν αποδείξεις που να επιβεβαιώνουν την ύπαρξη εξωγήινης ζωής ή επαφής με μη ανθρώπινη νοημοσύνη.



Πηγή: skai.gr

