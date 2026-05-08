«Καλή διασκέδαση και καλή απόλαυση»... Ο Ντόναλντ Τραμπ πραγματοποίησε μία από τις προεκλογικές εξαγγελίες του, δίνοντας στη δημοσιότητα άκρως απόρρητα έγγραφα των μυστικών υπηρεσιών και των ενόπλων δυνάμεων για τα UFO.

Βέβαια, κανείς δεν είναι σε θέση να υποστηρίξει ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ αποκαλύπτει όλα όσα έχει στην κατοχή της, ωστόσο είναι αλήθεια πως έδωσε στη δημοσιότητα ένα ικανό δείγμα, το οποίο, μάλιστα, αποτελεί «μία πρώτη δόση», όπως έγραψε στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ.

«Όσον αφορά την υπόσχεσή μου προς εσάς, το Υπουργείο Πολέμου έχει δημοσιεύσει την πρώτη δόση των αρχείων UFO/UAP, για έλεγχο και μελέτη. Σε μια προσπάθεια για πλήρη και μέγιστη διαφάνεια, ήταν τιμή μου να δώσω εντολή στη Διοίκηση να εντοπίσει και να παράσχει κυβερνητικά αρχεία που σχετίζονται με εξωγήινη, άγνωστα εναέρια φαινόμενα και άγνωστα ιπτάμενα αντικείμενα. Ενώ οι προηγούμενες Διοικήσεις δεν είχαν επιδείξει διαφάνεια σε αυτό το θέμα, με αυτά τα νέα Έγγραφα και Βίντεο, ο λαός μπορεί να αποφασίσει μόνος του: «ΤΙ ΣΤΟ ΔΙΑΟΛΟ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ;» Καλή διασκέδαση και καλή απόλαυση! Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ war.gov/UFO», έγραψε στην ανάρτησή του ο Αμερικανός πρόεδρος.

Πηγή: skai.gr

