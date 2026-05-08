Απελευθερώθηκαν οι όμηροι από την τράπεζα στη Γερμανία, ασύλληπτος παραμένει ο δράστης

Τράπεζα στη Γερμανία

Τουλάχιστον ένας ύποπτος παραμένει ασύλληπτος μετά από ομηρία σε υποκατάστημα τράπεζας ταμιευτηρίου στη δυτική γερμανική πόλη Ζίντσιχ, ανακοίνωσε την Παρασκευή η τοπική αστυνομία.

Οι όμηροι, ανάμεσά τους και ένας οδηγός χρηματαποστολής, απελευθερώθηκαν σώοι και χωρίς τραυματισμούς, σύμφωνα με τις αρχές.

Κατά τη διάρκεια της ομηρίας νωρίτερα την Παρασκευή, η αστυνομία δήλωσε ότι εξέταζε  το ενδεχόμενο ύπαρξης πολλών δραστών. Το περιστατικό αναφέρθηκε αρχικά στο κέντρο της πόλης, στο ομόσπονδο κρατίδιο της Ρηνανίας-Παλατινάτου, στις 07:00 τοπική ώρα. 

Η αστυνομία ανέφερε ότι εξαπέλυσε εκτεταμένες επιχειρήσεις και απέκλεισε μεγάλη περιοχή γύρω από το σημείο.

