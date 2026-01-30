Ρώσοι βουλευτές θέλουν η Μόσχα να χρησιμοποιήσει πιο ισχυρά «όπλα αντιποίνων» για να επιτύχει τους πολεμικούς της στόχους στην Ουκρανία, δήλωσε την Παρασκευή ο πρόεδρος της κάτω βουλής του κοινοβουλίου, της Κρατικής Δούμας.

Σημειώνεται ότι ο όρος «όπλα αντιποίνων» αποτελεί μετάφραση του γερμανικού όρου Vergeltungswaffen, που χρησιμοποιήθηκε για όπλα μεγάλου βεληνεκούς σχεδιασμένα για στρατηγικούς βομβαρδισμούς κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Ο Βιατσεσλάβ Βολοντίν, ο οποίος είναι επίσης μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, δεν διευκρίνισε σε τι είδους όπλα αναφερόταν.

«Τα στρατεύματά μας προελαύνουν. Οι βουλευτές της Κρατικής Δούμας επιμένουν στη χρήση πιο ισχυρών όπλων, «όπλων αντιποίνων» και στην επίτευξη των στόχων της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης», είπε.

Τα «γεράκια» ζητούν συνέχιση του πολέμου

Ήταν η δεύτερη δημόσια δήλωση, για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα, από «γεράκια» που υποστηρίζουν ότι η Ρωσία πρέπει να συνεχίσει και να εντείνει την πολεμική της προσπάθεια, την ώρα που ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, μεσολαβεί για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας.

Την Πέμπτη, ο ηγέτης της ρωσικής περιφέρειας της Τσετσενίας, Ραμζάν Καντίροφ, δήλωσε σε δημοσιογράφους: «Πιστεύω ότι ο πόλεμος πρέπει να φτάσει μέχρι το τέλος… Είμαι κατά των διαπραγματεύσεων».

Η απόφαση για το αν και πότε η Ρωσία θα σταματήσει τον πόλεμο εναπόκειται αποκλειστικά στον Πούτιν. Το Κρεμλίνο αναφέρει ότι η Ρωσία θα προτιμούσε να επιτύχει τους στόχους της στην Ουκρανία μέσω της διπλωματίας, διαμηνύοντας ωστόσο ότι θα το κάνει με στρατιωτικά μέσα αν αυτό δεν καταστεί δυνατό.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε νωρίτερα την Παρασκευή ότι ο Πούτιν συμφώνησε με το προσωπικό αίτημα του Τραμπ να σταματήσουν τα πλήγματα στο Κίεβο έως την Κυριακή, προκειμένου να δημιουργηθεί πιο ευνοϊκό κλίμα για διαπραγματεύσεις.

Σε ανάρτησή του στο Telegram, ο πρόεδρος της Βουλής Βολοντίν εξύβρισε τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και είπε ότι οι Ουκρανοί θα βρεθούν αντιμέτωποι με «νέα προβλήματα από την επόμενη εβδομάδα».

Πηγή: skai.gr

