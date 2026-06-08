Χρηματιστήριο: Στις 2.337,23 μονάδες ο Γενικός Δείκτης Τιμών, με πτώση 0,78%

Πτωτικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο ξεκίνημα της σημερινής συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου, ακολουθώντας το πτωτικό κλίμα των ευρωπαϊκών αγορών. Τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια υποχωρούν στον απόηχο της νέας κλιμάκωσης της σύγκρουσης Ιράν-Ισραήλ, η οποία οδηγεί σε ισχυρή άνοδο τις τιμές του πετρελαίου.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 11:00, διαμορφώνεται στις 2.337,23 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,78%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 26,59 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,81%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 0,70%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Optima Bank (+1,08%), Motor Oil (+0,65%), των ΕΛΠΕ (+0,49%) και της ΔΕΗ (+0,37%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Metlen (-1,51%), της Viohalco (-1,44%), της Elvalhalcor (-1,35%), Allwyn (-1,26%) και της Εθνικής (-1,22%).

Ανοδικά κινούνται 12 μετοχές, 74 πτωτικά και 12 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Λάνακαμ (+2,86%) και Unibios (+1,24%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Αφοί Κορδέλλου (-8,69%) και Frigoglass (-4,76%).

Πηγή: skai.gr

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