Ο πόλεμος στην Ουκρανία εισέρχεται σε μια «δυνητικά αποφασιστική φάση», καθώς η Ευρώπη είναι αντιμέτωπη με ρήξη στις σχέσεις της με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αναφέρει το Bloomberg.

Η ενημερωμένη Στρατηγική Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, η οποία αναφέρει ότι η Ευρώπη κινδυνεύει με κατάρρευση, εκτός εάν αλλάξει την κουλτούρα και τις πολιτικές της, έρχεται ενόσω η σύγκρουση στην Ουκρανία εισέρχεται σε μια δυνητικά αποφασιστική φάση, αναφέρει χαρακτηριστικά το πρακτορείο.

Σύμφωνα με το πρακτορείο, η στρατηγική των 33 σελίδων που υπέγραψε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δημοσιεύθηκε ακριβώς σε μια στιγμή που ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία εισέρχεται σε αυτή τη δυνητικά αποφασιστική φάση.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες ανησυχούν βαθιά για τις προσπάθειες των ΗΠΑ να μεσολαβήσουν σε μια συμφωνία που θεωρούν ως συνθηκολόγηση της Δύσης, σύμφωνα με το δημοσίευμα. Αυτό έχει υπονομεύσει την εμπιστοσύνη τους στην κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ. Αυτή τη στιγμή, οι Ευρωπαίοι διπλωμάτες παρακολουθούν μια ραγδαία επιδείνωση των σχέσεων με τον Λευκό Οίκο.

Ωστόσο, παραμένει ασαφές εάν η Ευρώπη θα είναι σε θέση να αναπτύξει ένα βιώσιμο σχέδιο για τη συνέχιση της οικονομικής υποστήριξης προς την Ουκρανία χωρίς τη συμμετοχή των ΗΠΑ, σημείωσε το Bloomberg.

Η ενημερωμένη Στρατηγική Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ που δημοσιεύθηκε στις 5 Δεκεμβρίου εκφράζει, μεταξύ άλλων, την ανησυχία ότι η Ευρώπη θα γίνει «μη αναγνωρίσιμη» σε 20 χρόνια και βρίσκεται στα πρόθυρα της «πολιτισμικής κατάρρευσης» λόγω των «υπονομευτικών πολιτικών» της ηγεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων υπερεθνικών δομών. Στο πλαίσιο αυτό, η αμερικανική κυβέρνηση εξέφρασε αμφιβολίες για το εάν ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες θα έχουν το απαραίτητο οικονομικό και στρατιωτικό δυναμικό για να παραμείνουν αξιόπιστοι σύμμαχοι της Ουάσιγκτον.

Σε αυτό το πλαίσιο, η συνάντηση μεταξύ εκπροσώπων των ΗΠΑ και της Ουκρανίας στη Φλόριντα δεν οδήγησε σε καμία «σημαντική πρόοδο» στην ειρηνευτική διαδικασία.

Η Wall Street Journal ανέφερε προηγουμένως ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες προέτρεψαν τον Ουκρανό πρόεδρο Βλαντιμίρ Ζελένσκι να μην αποδεχθεί τα αιτήματα της Ρωσίας χωρίς πρώτα να εξασφαλίσει εγγυήσεις ασφαλείας από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Πηγή: skai.gr

