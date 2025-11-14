Οι αξιωματούχοι των πέντε κορυφαίων ευρωπαϊκών στρατιωτικών δυνάμεων αξιοποίησαν μια συνάντηση στο Βερολίνο την Παρασκευή για να στείλουν ένα ενιαίο μήνυμα υποστήριξης προς την εμπόλεμη Ουκρανία, τονίζει το Politico.



Τα κύρια συμπεράσματα: Η υποστήριξη προς το Κίεβο θα συνεχιστεί επ' αόριστον, οι υβριδικές απειλές κατά της Ευρώπης επιταχύνονται, και οι μεγαλύτερες στρατιωτικές δυνάμεις της ηπείρου σκοπεύουν να αναλάβουν μεγαλύτερη ευθύνη της δικής τους άμυνας καθώς ο πόλεμος εισέρχεται σε έναν ακόμη σκληρό χειμώνα.

Ο Γερμανός υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους άνοιξε τη σύνοδο, δίνοντας έμφαση στη συνέχεια. «Η Γερμανία είναι έτοιμη να συνεχίσει να αναλαμβάνει ηγετικό ρόλο στην υποστήριξη της Ουκρανίας», διεμήνυσε, τονίζοντας ότι το Βερολίνο θα διατηρήσει την πολυετή χρηματοδότησή του για τα αμερικανικής κατασκευής συστήματα αεράμυνας Patriot και τα αναχαιτιστικά στο πλαίσιο του μηχανισμού PURL, ο οποίος συντονίζει τις παραδόσεις αμερικανικών όπλων και τεχνολογίας στην Ουκρανία μέσω των μελών του ΝΑΤΟ.



Η Γερμανία έχει ήδη χρηματοδοτήσει ένα πακέτο αεράμυνας 500 εκατομμυρίων ευρώ μέσω αυτού του μηχανισμού και θα συνεισφέρει τουλάχιστον 150 εκατομμύρια ευρώ σε ένα νέο πακέτο που συμφωνήθηκε αυτή την εβδομάδα. Το Βερολίνο, πρόσθεσε, στοχεύει να παρουσιάσει «κάτι ουσιαστικό» σχετικά με τις κοινές προμήθειες με το Ηνωμένο Βασίλειο στην επόμενη συνάντηση της ομάδας στη Βαρσοβία.

Από πλευράς της, η Γαλλία τόνισε ότι η μακροπρόθεσμη στρατιωτική και οικονομική πίεση στη Μόσχα πρέπει να ενταθεί. Η υπουργός Ενόπλων Δυνάμεων της Γαλλίας, Κατρίν Βοτρέ, δεσμεύτηκε ότι το Παρίσι «θα συνεχίσει να υποστηρίζει την Ουκρανία για όσο χρειαστεί» και επεσήμανε το έργο της Γαλλίας για την προετοιμασία εγγυήσεων ασφαλείας για το Κίεβο στον γαλλο-βρετανικό «συνασπισμό των προθύμων».

Κάλεσε επίσης για αυστηρότερη εφαρμογή των κυρώσεων, προειδοποιώντας ότι ο «στόλος φάντασμα» της Ρωσίας που αποφεύγει τις κυρώσεις χρηματοδοτεί ένα σημαντικό μερίδιο της πολεμικής της προσπάθειας. «Πρέπει να εντείνουμε την πίεση για να χαλάσουμε αυτό το οικονομικό μοντέλο», είπε.

Η Ιταλία επισήμανε τη δική της δέσμη μέτρων βοήθειας. Ο υπουργός Άμυνας, Γκουίντο Κροσέτο, δήλωσε ότι η Ιταλία θα παράσχει 800 εκατομμύρια ευρώ σε πολιτικές υποδομές, συμπεριλαμβανομένων γεννητριών που απαιτούνται για την αντιμετώπιση των χειμερινών ενεργειακών ελλείψεων, καθώς και πρόσθετη στρατιωτική βοήθεια μέσω του τέταρτου και του 12ου πακέτου βοήθειας. «Η δέσμευσή μας προς το Κίεβο θα συνεχιστεί — πάντα», είπε.

Εκπροσωπώντας την Πολωνία, ο Υφυπουργός Άμυνας Πάβελ Ζαλέβσκι συνέδεσε άμεσα την ασφάλεια της Ευρώπης με την ανθεκτικότητα της Ουκρανίας. Υπογράμμισε ότι η Πολωνία παρέχει στο Κίεβο στρατιωτικό εξοπλισμό, οικονομική υποστήριξη και πολιτική υποστήριξη, επιμένοντας: «Πιστεύουμε ότι η γραμμή ασφαλείας της Ευρώπης βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της Ρωσίας-Ουκρανίας».

Η Βαρσοβία σχεδιάζει να διαθέσει περισσότερα από 40 δισεκατομμύρια ευρώ σε αμυντικά-βιομηχανικά έργα στο πλαίσιο του νέου επενδυτικού προγράμματος της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων κοινοπραξιών με ουκρανικές αμυντικές εταιρείες εντός της Πολωνίας, για να βοηθήσει στην ενίσχυση της μακροπρόθεσμης ικανότητας της Ουκρανίας.

Η επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ Κάγια Κάλας εξέδωσε την πιο έντονη προειδοποίηση της συνάντησης, αναφέροντας μια αύξηση στις «καθημερινές» υβριδικές επιθέσεις - δολιοφθορές, κυβερνοεπιθέσεις, εισβολές με μη επανδρωμένα αεροσκάφη - και προτρέποντας τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες να μην τις θεωρήσουν κανονικότητα.

«Είναι σαφές ότι η Ουκρανία χρειάζεται περισσότερη αεράμυνα και περισσότερα πυρομαχικά», σημείωσε, υποστηρίζοντας ότι η ΕΕ πρέπει να βοηθήσει το Κίεβο να συμβαδίσει με τις κλιμακούμενες επιθέσεις της Ρωσίας. Τόνισε ότι ο σχεδιασμός δυνατοτήτων της ΕΕ συμπληρώνει αυτόν του ΝΑΤΟ: «Δεν μπορούμε να το δεχτούμε αυτό ως τη νέα κανονικότητα».

Καθ' όλη τη συνάντηση διατυπώθηκε ένα κοινό συμπέρασμα: Η Ευρώπη αναμένει έναν μακρύ πόλεμο και προετοιμάζεται αναλόγως. Όπως το έθεσε ο Πιστόριους, «τα μέτρα μας έχουν αποτέλεσμα — και δεν πρέπει να τα χαλαρώσουμε».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.