Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε την έκθεσή της σχετικά με την πρόοδο που έχει σημειωθεί στον στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) να μειωθούν στο μισό οι θάνατοι και οι σοβαροί τραυματισμοί από τροχαία ατυχήματα έως το 2030. Από την έκθεση προκύπτει ότι, μολονότι έχει σημειωθεί πρόοδος στη μείωση των θανάτων από τροχαία ατυχήματα, ο τρέχων ρυθμός δεν είναι επαρκής.

Το 2024, 19.940 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στους δρόμους της Ευρώπης. Αυτό συνιστά μεν μείωση κατά 12% σε σχέση με το 2019, αλλά υπολείπεται σημαντικά της ετήσιας μείωσης του 4,6% που απαιτείται για την επίτευξη των στόχων του 2030, όπως ορίζονται στο πλαίσιο πολιτικής της ΕΕ για την οδική ασφάλεια 2021-2030. Τα τροχαία ατυχήματα εξακολουθούν να επιβαρύνουν την οικονομία της ΕΕ με υπέρογκο κόστος, που εκτιμάται περίπου στο 2% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος, ενώ κάθε χρόνο έως και 100.000 άτομα υφίστανται τραυματισμούς που αλλάζουν ριζικά τη ζωή τους.

Η οδική ασφάλεια αποτελεί κοινή ευθύνη της ΕΕ και των κρατών μελών. Μολονότι οι εθνικές και τοπικές αρχές είναι επιφορτισμένες με τις περισσότερες καθημερινές δράσεις, η ΕΕ έχει επίσης σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση της οδικής ασφάλειας σε ολόκληρη την Ευρώπη. Οι πρόσφατες πρωτοβουλίες της ΕΕ περιλαμβάνουν επικαιροποιημένες απαιτήσεις για τις άδειες οδήγησης, καλύτερη διασυνοριακή επιβολή της νομοθεσίας για την οδική κυκλοφορία και μια συνολική αναθεώρηση των κανόνων της ΕΕ για την οδική ασφάλεια και την ταξινόμηση οχημάτων.

Στη σημερινή έκθεση παρατίθενται πιο φιλόδοξες δράσεις που απαιτούν συντονισμένες προσπάθειες από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, τα κράτη μέλη, και τις τοπικές αρχές. Η Επιτροπή θα λάβει μέτρα σε πέντε τομείς προτεραιότητας, όπως α) η ασφάλεια των υποδομών και τα ευφυή συστημάτων μεταφορών, β) η ενίσχυση της επιβολής των κανόνων οδικής κυκλοφορίας και η αποτροπή της κακής οδικής συμπεριφοράς, γ) η προώθηση της χρήσης τεχνολογιών για την ασφάλεια των οχημάτων, δ) οι νέες μορφές κινητικότητας, και ε) η προτεραιοποίηση της έρευνας για την οδική ασφάλεια.

«Κάθε θάνατος από τροχαίο είναι ένα τραγικό γεγονός. Μολονότι έχουμε σημειώσει σημαντική πρόοδο, πρέπει να επιταχύνουμε τις προσπάθειές μας και να δράσουμε πιο γρήγορα και με μεγαλύτερη αποφασιστικότητα. Οι δράσεις που παρουσιάζουμε σήμερα θα στηρίξουν τα κράτη μέλη ώστε να σωθούν χιλιάδες ζωές, να μειωθεί το βαρύ οικονομικό και κοινωνικό κόστος των τροχαίων ατυχημάτων, και να διασφαλιστεί ότι η Ευρώπη θα παραμείνει παγκόσμιος ηγέτης στον τομέα της ασφάλειας και της καινοτομίας στην αυτοκινητοβιομηχανία», δήλωσε ο Ευρωπαίος Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού, Απόστολος Τζιτζικώστας.

Γιώργος Φελλίδης

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.