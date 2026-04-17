Το «κρυφό χαρτί» της Κύπρου για να φέρει πίσω τους τουρίστες παρά τον πόλεμο στο Ιράν

Η Κύπρος βρίσκεται μόλις 1.200 χιλιόμετρα από το Ιράν. Στις αρχές Μαρτίου, λίγες ημέρες μετά την έναρξη της σύγκρουσης μεταξύ ΗΠΑ και Ισραήλ με το Ιράν, ένα drone Shahed έπληξε βρετανική ναυτική βάση στο νησί, προκαλώντας κύμα ακυρώσεων ταξιδιών, καθώς ξένες κυβερνήσεις προειδοποίησαν τους ταξιδιώτες να αποφύγουν την περιοχή.

Η χώρα όμως, έχει τώρα ένα νέο επιχείρημα για τους ανήσυχους παραθεριστές: αν είναι αρκετά ασφαλής για τους 27 ηγέτες της ΕΕ, τότε σίγουρα είναι αρκετά ασφαλής και για διακοπές, σημειώνει το Politico.

Το μεσογειακό νησί ελπίζει ότι η επερχόμενη Σύνοδος Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα κάνει κάτι περισσότερο από το να γεμίσει τις αίθουσες ενημερώσεων -ίσως βοηθήσει και στη διάσωση μιας τουριστικής βιομηχανίας που έχει κλονιστεί έντονα από τον πόλεμο στην περιοχή της.

Η Λευκωσία προσπαθεί να προχωρήσει μπροστά. Ως κάτοχος της εκ περιτροπής προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, η Κύπρος θα φιλοξενήσει και τους 27 ηγέτες της Ένωσης σε διάστημα δύο ημερών αργότερα μέσα στον μήνα -αρχικά στο θέρετρο της Αγίας Νάπας στις 23 Απριλίου και στη συνέχεια στην πρωτεύουσα, τη Λευκωσία, στις 24 Απριλίου.

Για την Κύπρο, η σύνοδος δεν είναι απλώς ένα διπλωματικό γεγονός υψηλού επιπέδου. Είναι επίσης μια μεγάλης κλίμακας, υψηλής προβολής εκστρατεία αποκατάστασης της εμπιστοσύνης των τουριστών.

«Πάνω απ’ όλα, πρόκειται για μια ψήφο εμπιστοσύνης προς την Κυπριακή Δημοκρατία», δήλωσε στο Politico ο Κώστας Κουμής, υπουργός Tουρισμού. «Η διοργάνωση ενός τόσο σημαντικού γεγονότος στην Κύπρο… μπορεί σίγουρα να μεταδώσει ακόμη πιο δυνατά το μήνυμα ότι η ασφάλεια αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα», σημείωσε.

Η προσδοκία είναι απλή: μια σύνοδος που συνήθως συνδέεται με αυστηρά μέτρα ασφαλείας και διμερείς εντάσεις, μπορεί παράλληλα να προβάλλει την Κύπρο ως έναν ανοιχτό, ήρεμο και απολύτως λειτουργικό προορισμό.

Οι ίδιοι οι ηγέτες είναι απίθανο να αφήσουν την πολιτική για να χαλαρώσουν σε ξαπλώστρες. Ωστόσο, ο Αντώνης Ορθοδόξου, εκπρόσωπος του συνδέσμου τουριστικών πρακτόρων ACTTA, σημείωσε ότι η εικόνα που εκπέμπεται έχει ιδιαίτερη σημασία.

«Ελπίζουμε ότι αυτή η σύνοδος θα είναι η αρχή για να εμπιστευτεί περισσότερο ο κόσμος το γεγονός ότι η Κύπρος είναι ασφαλής», είπε. «Αν έρθεις στην Κύπρο, θα δεις ότι το νησί δεν έχει τίποτα να φοβηθείς», επεσήμανε.

Υπάρχει επίσης και η όχι αμελητέα άμεση οικονομική ώθηση. Ο τουρισμός αντιστοιχεί περίπου στο 15% του ΑΕΠ της κυπριακής οικονομίας, και μια μικρή «εισβολή» από τις Βρυξέλλες φέρνει τα δικά της οφέλη: εκατοντάδες δωμάτια ξενοδοχείων κλεισμένα, εστιατόρια γεμάτα, μπαρ σε λειτουργία και ένας μικρός «στρατός» αξιωματούχων, προσωπικού ασφαλείας και δημοσιογράφων που χρειάζονται διαμονή, φαγητό και χώρους εργασίας.

«Πολλοί άνθρωποι που εργάζονται για την ΕΕ θα έρθουν», είπε ο Ορθοδόξου. «Άρα θα φέρει και κάποια χρήματα», τόνισε.

Η σύνοδος είχε επίσης σχεδιαστεί εν μέρει ως μια εμφανής ένδειξη στήριξης προς την Κύπρο, μετά την αναβολή αρκετών σημαντικών ευρωπαϊκών συναντήσεων στο νησί κατά την πρώτη φάση του πολέμου με το Ιράν, σύμφωνα με αξιωματούχο της ΕΕ.

Οι επιπτώσεις επεκτείνονται και στις τιμές. Τα αεροπορικά εισιτήρια εκτινάχθηκαν, καθώς αυξήθηκε το κόστος των καυσίμων, με ορισμένα εισιτήρια μετ’ επιστροφής από τις Βρυξέλλες να ξεπερνούν τα 1.000 ευρώ -ένα σοβαρό πλήγμα για ένα νησί που εξαρτάται από τις αεροπορικές συνδέσεις για να παραμένει σε επαφή με την υπόλοιπη Ευρώπη.

Κύπριος αξιωματούχος δήλωσε στο Politico ότι η κυβέρνηση, η οποία είχε οργανώσει ειδικές πτήσεις προς τις Βρυξέλλες για το διάστημα της προεδρίας της, σχεδίαζε να προσθέσει κι άλλες, αλλά αναγκάστηκε να τις αναβάλει λόγω του πολέμου. Ένας δεύτερος αξιωματούχος χαρακτήρισε τις αυξημένες τιμές «καταστροφή» για την Κύπρο.

Ακόμη κι αν η σύνοδος συμβάλει στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης, οι αξιωματούχοι δεν έχουν αυταπάτες ότι θα αναιρέσει πλήρως την οικονομική ζημιά.

«Σίγουρα τα περσινά αποτελέσματα - ρεκόρ δεν θα επιτευχθούν», δήλωσε ο Κουμής. «Ο Μάρτιος έχει επηρεαστεί, και ο Απρίλιος επίσης», ανέφερε.

Πηγή: skai.gr

