Εύα Καϊλή: Επέστρεψε στα έδρανα του Ευρωκοινοβουλίου μετά την υπόθεση Qatargate - Δείτε φωτογραφίες Κόσμος 16:14, 14.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

5

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Η Εύα Καϊλή επέστρεψε στα έδρανα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και παρακολούθησε την ομιλία της εξόριστης Λευκορωσίδας ηγέτιδας της αντιπολίτευσης Σβιατλάνα Τσικχανούσκαγια.