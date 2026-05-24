Exit polls Κύπρου: Προβάδισμα ΔΗΣΥ, πολλά ερωτήματα

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Τα πρώτα exit polls δείχνουν νίκη του κεντροδεξιού Δημοκρατικού Συναγερμού (ΔΗΣΥ) με ποσοστά γύρω στο 22,5%-30,2%, ακολουθούμενου από το ΑΚΕΛ με 20,5%-27,7%.

Το ακροδεξιό ΕΛΑΜ καταλαμβάνει την τρίτη θέση με ποσοστά 10,5%-14,8%.

Στη Βουλή αναμένεται να εισέλθουν τουλάχιστον έξι ή επτά κόμματα, μεταξύ των οποίων το ΔΗΚΟ, το νέο κόμμα «Άμεση Δημοκρατία» και το ΑΛΜΑ.

Τα πρώτα exit polls μετά τις βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο δείχνουν νίκη του ΔΗΣΥ με μικρό προβάδισμα. Τουλάχιστον έξι ή επτά κόμματα αναμένεται να μπουν στη Βουλή.Σύμφωνα με τη δημόσια ραδιοτηλεόραση της Κύπρου (ΡΙΚ), τα πρώτα exit polls (εκτίμηση ψήφου) που δημοσιεύθηκαν μόλις έκλεισαν τα εκλογικά τμήματα, εμφανίζουν τον κεντροδεξιό Δημοκρατικό Συναγερμό (ΔΗΣΥ) στην πρώτη θέση με 22,5% έως 25,5% των ψήφων, με το αριστερό ΑΚΕΛ να ακολουθεί εξασφαλίζοντας ποσοστό μεταξύ 20,5% και 23,5%.



Στην τρίτη θέση βρίσκεται το ακροδεξιό ΕΛΑΜ με 10,5-12,5%. Ακολουθούν το ΔΗΚΟ με 8-10% και το νέο κόμμα «Άμεση Δημοκρατία» του YouTuber Φειδία Παναγιώτου με 5,5-7,5%. Το επίσης νέο κόμμα ΑΛΜΑ του πρώην Γενικού Ελεγκτή της Κυπριακής Δημοκρατίας Οδυσσέα Μιχαηλίδη συγκεντρώνει ποσοστό 4,5-6,5%, ενώ τόσο το φιλοευρωπαϊκό VOLT με 3-4% όσο και η σοσιαλιστική ΕΔΕΚ έχουν ποσοστό 3-4%.

Πηγή: Deutsche Welle

Την ίδια στιγμή ο ALPHA Κύπρου έδινε ποσοστό 26,2-30,2% στον ΔΗΣΥ και 27,7-23,7% στο ΑΚΕΛ, ενώ το ΕΛΑΜ εμφανιζόταν στην τρίτη θέση με 10,8-14,8%, το ΔΗΚΟ στην τετάρτη με 6,5-9,5% και η «Άμεση Δημοκρατία» κυμαινόταν στο 4,4%-7,4%.Ουσιαστικά φαίνεται να επιβεβαιώνονται τα προγνωστικά που έβλεπαν ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ περίπου στα ίδια ποσοστά, αλλά με σαφές προβάδισμα του ΔΗΣΥ, όπως και η πρόβλεψη ότι τουλάχιστον έξι ή επτά κόμματα εισέρχονται στη Βουλή, προκαλώντας ανατροπή του παραδοσιακού πολιτικού σκηνικού .Εάν παγιωθεί αυτή η εικόνα, θα δούμε κατά πάσα πιθανότητα το πιο κατακερματισμένο πολιτικό τοπίο στην ιστορία της Κύπρου.Ακόμη νωρίς για συμπεράσματαΠολλά ερωτήματα ανακύπτουν από αυτό το βράδυ των εκλογών στην Κύπρο: Αν η άνοδος του ΑΚΕΛ και ο κατακερματισμός των πολιτικών δυνάμεων επηρεάζει την παντοδυναμία του προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοουλίδη.Αν ο επικεφαλής του ΔΗΚΟ Νικόλας Παπαδόπουλος διαθέτει την απαραίτητη πλειοψηφία για να εκλεγεί πρόεδρος της Βουλής και να ενισχύσει το «ειδικό βάρος» του στην πολιτική σκηνή της Κύπρου.Αν υποχωρεί το «φαινόμενο Φειδίας» δεδομένου ότι η «Άμεση Δημοκρατία» εισέρχεται μεν στη Βουλή στην πρώτη συμμετοχή στις εθνικές εκλογές, ωστόσο το ποσοστό της απέχει σημαντικά από το 19,36% που έλαβε ο ίδιος ο Φειδίας στις ευρωεκλογές του 2024.Σε πρώτες δηλώσεις και δημόσιες τοποθετήσεις τους, οι περισσότεροι πολιτικοί και αναλυτές εμφανίζονται μάλλον διστακτικοί στην εξαγωγή συμπερασμάτων, επισημαίνοντας ότι θα πρέπει αν μη τι άλλο να οριστικοποιηθούν τα αποτελέσματα.Σύμφωνα με τον Γενικό Έφορο των εκλογών, μέχρι τις εννέα το βράδυ (τοπική ώρα) θα γνωρίζουμε οριστικά ποια κόμματα θα μπουν στη Βουλή, ενώ τα ξημερώματα της Δευτέρας θα έχουν γνωστοποιηθεί όλα τα ονόματα των 56 βουλευτών. Το ποσοστό προσέλευσης των ψηφοφόρων έφτασε το 66,4% (αυξημένο κατά 2,5% σε σχέση με τις βουλευτικές εκλογές του 2021).(ΡΙΚ, ALPHA Κύπρου, dpa)

