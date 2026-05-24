Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι δεν είναι δυνατό να συναφθεί συμφωνία για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα μέσα σε «72 ώρες» λόγω της τεχνικής φύσης των διαπραγματεύσεων.

Ο Ρούμπιο κάλεσε να ανοίξουν άμεσα τα στενά του Ορμούζ, που είναι αποκλεισμένα από το Ιράν, ως προϋπόθεση για να ξεκινήσουν σοβαρές διαπραγματεύσεις σχετικά με τον εμπλουτισμό ουρανίου και τη δέσμευση μη απόκτησης πυρηνικών όπλων από το Ιράν.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε σήμερα ότι δεν είναι δυνατό να συναφθεί μια συμφωνία για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα μέσα σε «72 ώρες», την ώρα που Αμερικανοί και Ιρανοί λένε πως ολοκληρώνουν μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου.

«Οι διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό ζήτημα είναι πολύ τεχνικές. Δεν μπορουμε να διευθετήσουμε ένα πυρηνικό ζήτημα σε 72 ώρες σε μια γωνιά του τραπεζιού», δήλωσε ο Ρούμπιο μιλώντας στους New York Times από το Νέο Δελχί.

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας ζήτησε επίσης να ανοίξουν και πάλι άμεσα στα στενά του Ορμούζ, που είναι αποκλεισμένα από το Ιράν, «μετά το οποίο θα αρχίσουμε, σύμφωνα με τα συμφωνηθέντα, πολύ σοβαρές διαπραγματεύσεις για τον εμπλουτισμό, για το ουράνιο υψηλού βαθμού εμπλουτισμού, καθώς και για τη δέσμευσή τους να μην αποκτήσουν ποτέ πυρηνικά όπλα», δήλωσε.

Ο ίδιος έκανε λόγο σχετικά μ' αυτό για μια προθεσμία «60 ημερών» και πρόσθεσε πως «επτά ή οκτώ χώρες στην περιοχή υποστηρίζουν αυτή την προσέγγιση».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

