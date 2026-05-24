«Αν συνάψω συμφωνία με το Ιράν, θα είναι καλή και σωστή, όχι όπως εκείνη που έκανε ο Ομπάμα, η οποία έδωσε στο Ιράν τεράστια ποσά σε ΜΕΤΡΗΤΑ και έναν σαφή και ανοιχτό δρόμο προς το πυρηνικό όπλο», ανέφερε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social.

«Η δική μας συμφωνία είναι ακριβώς το αντίθετο, αλλά κανείς δεν την έχει δει, ούτε ξέρει τι είναι. Δεν έχουν καν ολοκληρωθεί ακόμη οι διαπραγματεύσεις. Για αυτό μην ακούτε τους χαμένους, που κριτικάρουν κάτι για το οποίο δεν ξέρουν τίποτα. Σε αντίθεση με τους προκατόχους μου, που θα έπρεπε να είχαν λύσει αυτό το πρόβλημα πριν από πολλά χρόνια, εγώ δεν κάνω κακές συμφωνίες!».

Αναλυτικά η ανάρτηση Τραμπ:

Αν συνάψω συμφωνία με το Ιράν, θα είναι μια καλή και σωστή συμφωνία, όχι σαν αυτή που έκανε ο Ομπάμα, η οποία έδωσε στο Ιράν τεράστια ποσά σε ΜΕΤΡΗΤΑ και έναν σαφή και ανοιχτό δρόμο προς το πυρηνικό όπλο. Η δική μας συμφωνία είναι ακριβώς το αντίθετο, αλλά κανείς δεν την έχει δει ούτε ξέρει τι περιλαμβάνει. Δεν έχει καν ολοκληρωθεί ακόμα η διαπραγμάτευσή της. Μην ακούτε λοιπόν τους χαμένους, που επικρίνουν κάτι για το οποίο δεν γνωρίζουν τίποτα. Σε αντίθεση με τους προκατόχους μου, που θα έπρεπε να είχαν λύσει αυτό το πρόβλημα πριν από πολλά χρόνια, εγώ δεν συνάπτω κακές συμφωνίες!

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.