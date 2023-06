Εβερεστ: Ρεκόρ θανάτων φέτος στη «Ζώνη του Θανάτου» - Συγκλονιστικά βίντεο

Περισσότεροι άνθρωποι από ποτέ έχουν πεθάνει φέτος προσπαθώντας να αναρριχηθούν την ψηλότερη κορυφή του Έβερεστ σε υψόμετρο 8.848 μέτρων.

If Anyone Wondering What Mountain Summit Looks Like👀 Mt. Lhotse 🏔️ 8516 Mtrs. (4th Highest Mountain) 💪🏻 Behind You Can See The Mighty Mt. Everest 🏔️ 8848 Mtrs. #Nepal #Everest #Lhotse #summit pic.twitter.com/pybKdzs82h

Χιλιάδες ορειβάτες συνωστίζονται στη «ζώνη του θανάτου», σε ακραίες περιβαλλοντικές συνθήκες, καθώς οι αρχές του Νεπάλ φέτος έδωσαν «ρεκόρ» αδειών για ην αναρριχητική περίοδο Μαρτίου-Μαΐου.

Τουλάχιστον 12 ορειβάτες έχουν χάσει μέχρι τώρα τη ζωή τους, ο υψηλότερος αριθμός εδώ και οκτώ χρόνια, και άλλοι πέντε εξακολουθούν να αγνοούνται στις πλαγιές του Έβερεστ.

More people have died this year on Mt. Everest than ever before. The climbers groups are larger, and this is unmanageable.. Nepal needs to issue less hiking permits. The $25,000 collected by the Nepalese government goes towards ensuring that Mount Everest is kept pristine -… pic.twitter.com/HQ2VE2DHUc