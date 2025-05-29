«Aν δεν είναι έγκλημα πολέμου, τι είναι;» - Ο Εχούντ Ολμέρτ κατά Νετανιάχου για τον πόλεμο στη Γάζα

Σκληρή κριτική στον Μπενιαμίν Νετανιάχου από τον πρώην πρωθυπουργό του Ισραήλ, Εχούντ Ολμέρτ, ο οποίος είπε στο CNN ότι δεν είναι πλέον σε θέση να υπερασπιστεί το Ισραήλ από κατηγορίες για εγκλήματα πολέμου.

Ο Ολμέρτ, ο οποίος ηγήθηκε της χώρας από το 2006 έως το 2009, επισήμανε τον αποκλεισμό 11 εβδομάδων της ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Γάζα από το Ισραήλ και τον αυξανόμενο αριθμό νεκρών Παλαιστινίων.

«Τι είναι, αν δεν είναι έγκλημα πολέμου;» είπε θέτοντας ρητορικά το ερώτημα στη συνέντευξή του στο CNN. Πρόσθεσε ότι ο Νετανιάχου και ακροδεξιά μέλη της κυβέρνησής του «διαπράττουν ενέργειες που δεν μπορούν να ερμηνευθούν με κανέναν άλλο τρόπο».

Από την έναρξη του πολέμου, ο Ολμέρτ υπερασπίζεται το Ισραήλ στο εξωτερικό από κατηγορίες για γενοκτονία και εθνοκάθαρση στη Γάζα. Όταν σκοτώθηκαν γυναίκες και παιδιά, ο Ολμέρτ είπε ότι είπε σε αξιωματούχους ότι το Ισραήλ δεν θα στοχοποιούσε σκόπιμα αμάχους.

Αλλά 19 μήνες μετά την έναρξη ενός πολέμου που ο Ολμέρτ λέει ότι θα έπρεπε να είχε τελειώσει πριν από ένα χρόνο, πιστεύει ότι δεν μπορεί πλέον να το υποστηρίξει αυτό.

Το CNN μίλησε με τον Ολμέρτ μετά τη δημοσίευση άρθρου γνώμης του πρώην πρωθυπουργού που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Haaretz την Τρίτη, στο οποίο έγραψε: «Αυτό που κάνουμε τώρα στη Γάζα είναι ένας πόλεμος καταστροφής: αδιάκριτη, απεριόριστη, σκληρή και εγκληματική δολοφονία αμάχων».

Το CNN ζήτησε από το Γραφείο του Νετανιάχου να σχολιάσει το άρθρο γνώμης του Ολμέρτ.

Περισσότεροι από 54.000 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί στη Γάζα από την έναρξη του πολέμου, σύμφωνα με το Παλαιστινιακό Υπουργείο Υγείας στη Γάζα, συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον 28.000 γυναικών και παιδιών. Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν τον Ιανουάριο ότι είχαν σκοτώσει περισσότερους από 20.000 μαχητές της Χαμάς.

«Νομίζω ότι πρέπει να διασφαλίσουμε ότι κανένας αμέτοχος άνθρωπος στη Γάζα δεν θα πληγεί εξαιτίας της επέκτασης των στρατιωτικών επιχειρήσεων, κάτι που είναι εντελώς αδικαιολόγητο και δεν εξυπηρετεί κανένα σημαντικό συμφέρον του κράτους του Ισραήλ σε αυτό το σημείο» δήλωσε ο Ολμέρτ.

Ο Ολμέρτ, ο οποίος πέρασε 16 μήνες στη φυλακή για κατηγορίες διαφθοράς, άσκησε το μεγαλύτερο μέρος της κριτικής του στον Νετανιάχου, καθώς και στους ακροδεξιούς υπουργούς Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ και Μπεζαλέλ Σμότριτς.

«Ελπίζω ότι αυτή η κυβέρνηση θα εξαφανιστεί το συντομότερο δυνατό» δήλωσε στο CNN. «Πιστεύω ότι η πλειοψηφία των Ισραηλινών έχει κουραστεί από αυτές τις πολιτικές, από αυτές τις δηλώσεις, από την τρομερή ζημιά που προκάλεσε αυτή η κυβέρνηση στην ηθική ακεραιότητα του κράτους του Ισραήλ και του λαού του Ισραήλ».

Οι δημοσκοπήσεις στο Ισραήλ έχουν επανειλημμένα δείξει ότι το μεγαλύτερο μέρος των πολιτών υποστηρίζει μια συνολική συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που θα προβλέπει την απελευθέρωση των υπόλοιπων 58 ομήρων που κρατούνται στη Γάζα και τον τερματισμό του πολέμου. Αλλά ο Νετανιάχου αρνήθηκε να δεσμευτεί για τον τερματισμό του πολέμου, επιμένοντας ότι η επεκτεινόμενη στρατιωτική εκστρατεία του Ισραήλ στη Γάζα θα συνεχιστεί μέχρι την ήττα της Χαμάς.

Όπως και οι οικογένειες ομήρων, πολλές από τις οποίες έχουν εγκαταλείψει τον Νετανιάχου, ο Ολμέρτ εναπόθεσε την ελπίδα του στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου. Ο Τραμπ, είπε, είναι ένας από τους λίγους ανθρώπους που έχουν την ικανότητα να αναγκάσουν τον Νετανιάχου να τερματίσει τον πόλεμο.

«Πραγματικά πιστεύω ότι είναι ίσως το μόνο άτομο που μπορεί να αναγκάσει τον Ισραηλινό πρωθυπουργό να αποδεχτεί την πραγματικότητα και την ηθική πραγματικότητα αυτού που επιτυγχάνεται από αυτή την κυβέρνηση» δήλωσε στο CNN.

Πηγή: skai.gr

