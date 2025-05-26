Τουλάχιστον 54 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν - οι περισσότεροι από αυτούς σε ένα σχολικό κτίριο που φιλοξενούσε εκτοπισμένες οικογένειες - κατά τη διάρκεια των ισραηλινών αεροπορικών επιδρομών στη Γάζα τη νύχτα, δήλωσαν διευθυντές νοσοκομείων στο BBC.

Το σχολείο Fahmi Al-Jargawi στην πόλη της Γάζας στέγαζε εκατοντάδες ανθρώπους από την Beit Lahia. Τουλάχιστον 35 αναφέρθηκαν ότι σκοτώθηκαν όταν χτυπήθηκε το σχολείο από το Ισραήλ.

Οι Αρχές στη Γάζα ανέφεραν ότι πολλά πτώματα, συμπεριλαμβανομένων παιδιών, ανασύρθηκαν – πολλά κάηκαν σοβαρά, αφού πυρκαγιές κατέκαψαν δύο αίθουσες διδασκαλίας που λειτουργούσαν ως χώροι διαβίωσης, σύμφωνα με το BBC.

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) ανέφεραν ότι είχαν βάλει στο στόχαστρο «ένα κέντρο διοίκησης και ελέγχου της Χαμάς και της Ισλαμικής Τζιχάντ» εκεί.

Ο Ισραηλινός Στρατός είπε ότι η περιοχή χρησιμοποιούνταν «από τους τρομοκράτες για να σχεδιάσουν... επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών αμάχων και στρατευμάτων του Ισραήλ» και κατηγόρησε τη Χαμάς ότι χρησιμοποιεί «τον πληθυσμό της Γάζας ως ανθρώπινες ασπίδες».

Βίντεο που κοινοποιήθηκε στο διαδίκτυο δείχνει μεγάλες πυρκαγιές να καταστρέφουν τμήματα του σχολείου και τραυματισμένους ανθρώπους.

Ο Faris Afana, διευθυντής της υπηρεσίας ασθενοφόρων στη Βόρεια Γάζα, είπε πως όταν έφτασε στο σημείο με τα πληρώματα βρήκε τρεις αίθουσες διδασκαλίας να φλέγονται.

«Σε εκείνες τις αίθουσες κοιμόντουσαν παιδιά και γυναίκες», είπε. «Κάποιοι από αυτούς ούρλιαζαν αλλά δεν μπορέσαμε να τους σώσουμε λόγω των πυρκαγιών».

«Δεν μπορώ να περιγράψω αυτό που είδαμε γιατί ήταν φρικτό».

Σύμφωνα με τοπικές αναφορές ο επικεφαλής των ερευνών της αστυνομίας της Χαμάς στη βόρεια Γάζα, Mohammad Al-Kasih, ήταν μεταξύ των νεκρών, μαζί με τη γυναίκα και τα παιδιά του.

Παράλληλα, χτύπημα σε σπίτι στη Τζαμπάλια στη βόρεια Γάζα σκότωσε 19 ανθρώπους, σύμφωνα με τον διευθυντή του νοσοκομείου αλ-Αχλί, Dr Fadel el-Naim. Ο ισραηλινός στρατός δεν έχει σχολιάσει ακόμη σε σχέση με το τι στοχοποιήθηκε εκεί.

Οι δύο επιθέσεις αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης ισραηλινής επίθεσης που έχει κλιμακωθεί στο βόρειο τμήμα του θύλακα από την περασμένη εβδομάδα.

Ο ισραηλινός στρατός είπε ότι έπληξε 200 στόχους σε όλη τη Γάζα μέσα σε 48 ώρες, καθώς συνέχισε τις επιχειρήσεις του εναντίον των λεγόμενων «τρομοκρατικών οργανώσεων».

Την Παρασκευή, ένα ισραηλινό χτύπημα στο σπίτι μιας Παλαιστίνιας γιατρού στη Γάζα σκότωσε εννέα από τα 10 παιδιά της. Ο 11χρονος γιος της Dr Alaa al-Najjar τραυματίστηκε, μαζί με τον σύζυγό της, Hamdi al-Najjar, ο οποίος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Τα εννέα παιδιά - Yahya, Rakan, Raslan, Gebran, Eve, Rival, Sayden, Luqman και Sidra - ήταν ηλικίας μεταξύ λίγων μηνών και 12 ετών. Ο ισραηλινός στρατός είπε ότι το περιστατικό ερευνάται.

Εν τω μεταξύ, η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού (ICRC) δήλωσε ότι δύο άτομα από το προσωπικό της σκοτώθηκαν σε επίθεση στο σπίτι τους στη Χαν Γιουνίς το Σάββατο.

Η δολοφονία του Ibrahim Eid και του Ahmad Abu Hilal, φρουρού ασφαλείας στο Νοσοκομείο Ερυθρού Σταυρού στη Ράφα «δείχνει τον αριθμό νεκρών αμάχων στη Γάζα», είπε η ΔΕΕΣ, επαναλαμβάνοντας την έκκλησή της για κατάπαυση του πυρός.

Το Ισραήλ επέβαλε ολοκληρωτικό αποκλεισμό στη Γάζα στις 2 Μαρτίου που διήρκεσε 11 εβδομάδες προτού επιτρέψει περιορισμένη βοήθεια να εισέλθει στο έδαφος ενόψει των προειδοποιήσεων για λιμό και της αυξανόμενης διεθνούς οργής.

Το ισραηλινό στρατιωτικό όργανο που είναι υπεύθυνο για τις ανθρωπιστικές υποθέσεις στη Γάζα, Cogat, δήλωσε ότι 107 φορτηγά που μετέφεραν βοήθεια επιτράπηκαν να εισέλθουν στη Γάζα την Κυριακή. Ο ΟΗΕ λέει ότι χρειάζεται πολύ περισσότερη βοήθεια - από 500 έως 600 φορτηγά την ημέρα -.

Εν τω μεταξύ, 20 χώρες και οργανισμοί συναντήθηκαν στη Μαδρίτη την Κυριακή για να συζητήσουν τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα. Ο Ισπανός υπουργός Εξωτερικών Jose Manuel Albares ζήτησε να επιβληθεί εμπάργκο όπλων στο Ισραήλ εάν δεν σταματήσει τις επιθέσεις του.

Το Ισραήλ ξεκίνησε στρατιωτική εκστρατεία στη Γάζα ως απάντηση στη διασυνοριακή επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, κατά την οποία περίπου 1.200 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 251 ελήφθησαν όμηροι.

Τουλάχιστον 53.939 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων τουλάχιστον 16.500 παιδιά, έχουν σκοτωθεί στη Γάζα από τότε, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της περιοχής.

Πηγή: skai.gr

