Δικαστήριο στη Σλοβενία αποφάνθηκε σήμερα ότι ο διοικητής της κεντρικής τράπεζας - και μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας - Πέτερ Καζιμίρ, είναι ένοχος για διαφθορά, όπως δήλωσε ένας δικαστής.

Το Ειδικό Κακουργιοδικείο αποφάσισε πως ο Καζιμίρ πρέπει να καταβάλει πρόστιμο 200.000 ευρώ, διαφορετικά θα πρέπει να εκτίσει πενταετή ποινή φυλάκισης, δήλωσε ο δικαστής Μίλαν Σίζαρικ.

Η ετυμηγορία είναι εφέσιμη και ως εκ τούτου δεν τίθεται αμέσως σε ισχύ ούτε τον αναγκάζει να εγκαταλείψει τη θέση του.

Ο Καζιμίρ, που υποστηρίζει ότι είναι αθώος, δήλωσε ότι θα προσφύγει στο Ανώτατο Δικαστήριο και «εφόσον χρειαστεί, στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Η εξαετής θητεία του Καζιμίρ λήγει την 1η Ιουνίου, αλλά αναμένεται να παραμείνει στον θώκο, όπως προβλέπει ο νόμος, μέχρι να ληφθεί απόφαση αν θα έχει μια νέα θητεία ή αν θα αντικατασταθεί.

Οι διοικητές της κεντρικής τράπεζας της Σλοβακίας προτείνονται από την κυβέρνηση, εγκρίνονται από τη Βουλή και διορίζονται από τον πρόεδρο. Η κυβέρνηση δεν έχει κάνει ακόμη καμία σχετικά ανακοίνωση.

Η κεντρική τράπεζα δήλωσε ότι ενημερώθηκε για την ετυμηγορία.

«Η τράπεζα συνεχίζει να λειτουργεί χωρίς οιουσδήποτε περιορισμούς και ασκεί πλήρως τα καθήκοντά της», δήλωσε ένας εκπρόσωπος.

Δωροδόκησε δημόσιο αξιωματούχο όταν ήταν υπουργός Οικονομικών

Η υπόθεση ανάγεται στην εποχή που ο Καζιμίρ ήταν υπουργός Οικονομικών του κόμματος SMER-SSD --το οποίο έχει τώρα επανέλθει στην εξουσία-- πριν διοριστεί διοικητής της κεντρικής τράπεζας το 2019.

Ο δικαστής έκρινε ότι ενόσω ο Καζιμίρ ήταν υπουργός Οικονομικών την περίοδο 2012-2019, δωροδόκησε με 48.000 ευρώ τον τότε επικεφαλής της φορολογικής διοίκησης προκειμένου να επισπεύσει επιστροφές φόρων σε αρκετές εταιρίες.

«Δωροδόκησε δημόσιο αξιωματούχο με σκοπό να αποκτήσει αθέμιτο πλεονέκτημα», σύμφωνα με τον δικαστή.

Ο Καζιμίρ δεν ήταν παρών κατά την ανάγνωση της ετυμηγορίας καθώς βρίσκεται σε επαγγελματικό ταξίδι στο Χονγκ Κονγκ.

Σε προηχογραφημένο μήνυμα που προβλήθηκε από το σλοβακικό τηλεοπτικό δίκτυο TA3 πριν από την απόφαση, ο κατηγορούμενος ότι ποτέ δεν κατέβαλε κανένα ποσό ως δωροδοκία στον υφιστάμενό του.

Ο Καζιμίρ υποστήριξε πως το φερόμενο ποινικό αδίκημα, που του καταλογίζεται, θα έπρεπε επίσης να έχει απορριφθεί λόγω παραγραφής.

Είπε πως μια νέα νομική αιτιολόγηση που χρησιμοποίησε ο δικαστής προκειμένου να παρακάμψει το νομικό αυτό καθεστώς είναι άκυρη, καθώς δεν ίσχυε το 2017-2018, όταν οι υπό διερεύνηση ενέργειες υποτίθεται ότι έλαβαν χώρα.

