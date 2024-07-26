Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Έκκληση προς τους επιβάτες να αναβάλουν το ταξίδι τους με τρένα του Eurostar απευθύνει προς το βρετανικό κοινό η διοίκηση της εταιρείας.

Η σιδηροδρομική σύνδεση μεταξύ Βρετανίας και Γαλλίας μέσω Μάγχης αντιμετωπίζει από το πρωί προβλήματα λόγω του καταγγελλόμενου σαμποτάζ στις γραμμές που εξυπηρετούν τους συρμούς υψηλής ταχύτητας στη Γαλλία.

Ορισμένα δρομολόγια από το Λονδίνο προς το Παρίσι έχουν ακυρωθεί, ενώ όσα πραγματοποιούνται εκτρέπονται σε γραμμές κανονικής ταχύτητας, με αποτέλεσμα να σημειώνονται και καθυστερήσεις στις αναχωρήσεις αλλά και το ταξίδι να διαρκεί περίπου μία με μιάμιση ώρα περισσότερο.

Το πρωί σχηματίστηκαν ουρές επιβατών στον διεθνή σιδηροδρομικό σταθμό του Σεντ Πάνκρας από τον οποίο αναχωρούν τα τρένα από τη βρετανική πρωτεύουσα προς την ηπειρωτική Ευρώπη.

Η ανακοίνωση της εταιρείας γνωστοποιούσε πως λόγω «ενεργειών βανδαλισμού» στη Γαλλία επηρεάζεται η γραμμή υψηλής ταχύτητας μεταξύ Λίλλης και Παρισιού, με αποτέλεσμα την εκτροπή συρμών και την ταλαιπωρία.

Νεότερη δήλωση προτρέπει τους επιβάτες «να αναβάλουν το ταξίδι του αν είναι δυνατό».

Πηγή: skai.gr

