Ρωσία - έκρηξη παγιδευμένου αυτοκινήτου: Ύποπτος εκδόθηκε στη Μόσχα από την Τουρκία

"Ένας Ρώσος, για τον οποίο υπάρχει υποψία ότι είναι ο δράστης απόπειρας δολοφονίας που έγινε με παγιδευμένο αυτοκίνητο την Τετάρτη στη Μόσχα, προκαλώντας τον τραυματισμό δύο ανθρώπων, εκδόθηκε από την Τουρκία και παραδόθηκε στη Ρωσία, ανακοίνωσε σήμερα Παρασκευή η ρωσική αστυνομία, η οποία τον κατηγορεί ότι ενήργησε για λογαριασμό της Ουκρανίας.

Ο Εβγκένι Σερεμπριάκοφ, γεννηθείς το 1995 που κατάγεται από τη ρωσική περιφέρεια του Βόλγκογκραντ, στη νότια Ρωσία, έφυγε από τη Ρωσία την Τετάρτη, την ημέρα που σημειώθηκε η επίθεση, για την Τουρκία, όπου συνελήφθη την ίδια ημέρα στην Αλικαρνασσό κατόπιν αιτήματος της Μόσχας.

Мужчину, обвиняемого в подрыве автомобиля офицера ГРУ в Москве, доставили из Турции в Россию



Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.



29-летний Евгений Серебряков был задержан в турецком Бодруме. Позже государственное информагенство РИА Новости опубликовало… pic.twitter.com/1QGBtx51yf — Дождь (@tvrain) July 26, 2024

"Ο Σερεμπριάκοφ μεταφέρθηκε στη Ρωσία και παραδόθηκε στους ανακριτές της Ερευνητικής Επιτροπής", ανέφερε στο Telegram η εκπρόσωπος της ρωσικής αστυνομίας Ιρίνα Βολκ.

Το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Ria Novosti μετέδωσε βίντεο της ρωσικής υπηρεσίας ασφαλείας FSB στο οποίο ο ύποπτος δηλώνει ότι ενήργησε για λογαριασμό "των ουκρανικών μυστικών υπηρεσιών", τις SBU.

Αυτός προσθέτει ότι είχε επικοινωνήσει με κάποιον Ίλια, ο οποίος, σύμφωνα με τον ίδιο, "εργάζεται στις SBU", ο οποίος του πρότεινε να "εξοντώσει έναν αξιωματικό" Ρώσο με αντάλλαγμα να του δοθεί "η ουκρανική υπηκοότητα και αμοιβή μεταξύ 10.000 και 20.000 δολαρίων", σύμφωνα με το βίντεο αυτό.

Задержанный за подрыв автомобиля в Москве Евгений Серебряков в ближайшее время будет отправлен в РФ самолётом Бодрум – Москва.



Теперь остаток жизни будет в тюрьме сидеть ради хохла. pic.twitter.com/FWd6ck9M2K — Татаро-монголин (@E5S9AryUYLK2fBu) July 24, 2024



Η υπόθεση χαρακτηρίστηκε "ιδιαίτερα σημαντική" από τις ρωσικές αρχές, οι οποίες δεν έχουν αποκαλύψει τα ονόματα των θυμάτων.

Τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν επικαλούμενα αστυνομικές πηγές ότι το ένα από τα θύματα είναι Ρώσος αξιωματικός, με ορισμένα μέσα να αναφέρουν ότι πρόκειται για αξιωματούχο της GRU, της ρωσικής στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών.



Πολλές δολοφονίες και απόπειρες δολοφονιών στη Ρωσία υποστηρικτών της ρωσικής επίθεσης στην Ουκρανία έχουν αποδοθεί στις ουκρανικές υπηρεσίες πληροφοριών από το 2022.

Задержанный в Турции по делу о подрыве автомобиля офицера ВС РФ в Москве Евгений Серебряков сообщил, что куратор из СБУ пообещал ему украинское гражданство и вознаграждение в размере от 10 до 20 тысяч долларов.



Евгений сам вышел на связь с укроспецслужбами.



Просто позорище! pic.twitter.com/FVmxYFodEv — Запрещённая Украина (@godeye_ua) July 26, 2024

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

