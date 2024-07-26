Με κάθε επισημότητα πλέον ο Μπαράκ Ομπάμα ανακοίνωσε ότι υποστηρίζει την υποψηφιότητα της Αντιπροέδρου των ΗΠΑ, Κάμαλα Χάρις, για το χρίσμα των Δημοκρατικών ενόψει των Προεδρικών εκλογών του Νοεμβρίου.

Ο Ομπάμα σε ιδιωτικές συνομιλίες έχει εκφράσει την πλήρη στήριξή του στην υποψηφιότητα Χάρις και βρίσκεται σε τακτική επαφή μαζί της, τόνισε το NBC, επικαλούμενο άτομα με γνώση των συζητήσεων.

«Συνεργάτες του Ομπάμα και της Χάρις συζήτησαν επίσης να κανονίσουν να κάνουν εμφάνιση οι δυο τους μαζί σε εκδηλώσεις της προεκλογικής εκστρατείας, αν και δεν έχει οριστεί ημερομηνία», ανέφερε το αμερικανικό ειδησεογραφικό δίκτυο.

Υπενθυμίζεται ότι το πρωί της Πέμπτης η Χάρις δήλωνε έτοιμη να συμμετάσχει σε ντιμπέιτ με τον πρώην πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

«Και θα σας πω ότι είμαι έτοιμη να συζητήσω με τον Ντόναλντ Τραμπ. Συμφώνησα να γίνει το ντιμπέιτ στην ημερομηνία που είχε καθοριστεί στις 10 Σεπτεμβρίου, και που ο ίδιος είχε συμφωνήσει σε αυτό προηγουμένως. Τώρα φαίνεται ότι κάνει πίσω. Αλλά είμαι έτοιμη», είπε η Χάρις στους δημοσιογράφους μετά την προσγείωση στην Κοινή Βάση Άντριους.

Πηγή: skai.gr

