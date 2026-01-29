Στον ναύσταθμο Σαλαμίνας ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας υποδέχτηκε τη Γαλλίδα ομόλογό του Κατρίν Βοτρέν, με τη συνάντηση να εστιάζει στη συνεργασία στα εξοπλιστικά προγράμματα και στην ανανέωση της ελληνογαλλικής αμυντικής συμφωνίας, με έμφαση στην περαιτέρω ενίσχυση της στρατιωτικής συνεργασίας των δύο χωρών.

Το σκηνικό της συνάντησης είναι άκρως συμβολικό, καθώς η υποδοχή και οι συνομιλίες λαμβάνουν χώρα επί της νέας ελληνικής φρεγάτας Belharra «Κίμων».

Στο τραπέζι του διαλόγου βρίσκεται μια «βαριά» ατζέντα, η οποία περιλαμβάνει την περαιτέρω ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας των δύο χωρών, την ανανέωση της διμερούς συμφωνίας, καθώς και ευρύτερα ζητήματα ασφάλειας στην περιοχή.

​Σύμφωνα με το πρόγραμμα, αμέσως μετά τις συνομιλίες οι δύο υπουργοί θα προβούν σε κοινές δηλώσεις, ενώ στη συνέχεια ο κ. Δένδιας θα παραθέσει γεύμα εργασίας προς τιμήν της Γαλλίδας ομολόγου του.

