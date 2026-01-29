Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης για 2η μέρα βρίσκεται εκτός studio και σήμερα, Πέμπτη 29 Ιανουαρίου στις 14.40, μαζί με τη δημοσιογραφική ομάδα του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» ταξιδεύει στα Γιάννενα.

Στο Νησάκι των Ιωαννίνων βρίσκεται, ένα ζαχαροπλαστείο που έχει γίνει viral στο διαδίκτυο, όχι μόνο για τα παραδοσιακά του γλυκά αλλά κυρίως για τον πωλητή του. Ο Χρήστος Παππάς δεν πουλά απλώς μπακλαβά και σιροπιαστά, τα παρουσιάζει με έναν ξεχωριστό, αυθεντικό και γεμάτο χιούμορ τρόπο, κερδίζοντας αμέσως την προσοχή και τη συμπάθεια του κόσμου. Η εμπειρία δεν είναι μόνο γευστική, αλλά και μοναδική - ένας συνδυασμός παράδοσης, χαρακτήρα και ιστορίας που κάνει το μαγαζί σημείο αναφοράς στο Νησάκι.

Στα Ιωάννινα, η φοιτητική ζωή κινείται μακριά από τη βιτρίνα και κοντά στην καθημερινότητα. Ακολουθήσαμε φοιτητές και μάθαμε πως περνούν τον ελεύθερο χρόνο τους, καταγράφοντας μικρές στιγμές που συνθέτουν τη ζωή τους στην πόλη. Από ένα απόγευμα για μπιλιάρδο, μέχρι μια βραδιά σε σπίτι με επιτραπέζια παιχνίδια, η φοιτητική παρέα βρίσκει τρόπους να χαλαρώνει και να ξεφεύγει από τις υποχρεώσεις των μαθημάτων. Η διασκέδαση δεν χρειάζεται πάντα μεγάλα έξοδα. Στιγμές απλές, αλλά ουσιαστικές, που χτίζουν φιλίες και δημιουργούν δεσμούς. Το ρεπορτάζ μας συνεχίζεται στο στέκι τους, εκεί όπου καταλήγουν συχνά για καφέ, συζητήσεις και χαλαρές εξόδους, ανταλλάσσοντας σκέψεις για τις σπουδές, το μέλλον και την καθημερινότητα στα Ιωάννινα.

Ο Δημήτρης Βαράκας, εν μέσω της οικονομικής κρίσης, άλλαξε ζωή. Από καταστηματάρχης στην πόλη βρέθηκε στη λίμνη. Πλέον κάθε πρωί αναζητά το μεροκάματο στα νερά της λίμνης, συνεχίζοντας μια δραστηριότητα άμεσα συνδεδεμένη με την τοπική παράδοση. Ωστόσο, όταν πέφτει η νύχτα, αφήνει τα δίχτυα και πιάνει το μικρόφωνο, καθώς εργάζεται ως τραγουδιστής. Είναι οι δυο μεγάλες του αγάπες, η λίμνη και η μουσική. Ένας άνθρωπος, παράδειγμα αγώνα και δημιουργικότητας, με φόντο τη λίμνη Ιωαννίνων.

