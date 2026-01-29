Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ συναντήθηκε με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ στο Πεκίνο, στο Μέγαρο του Λαού, εγκαινιάζοντας την πρώτη πλήρη ημέρα της τριήμερης επίσκεψής του στην Κίνα. Πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη εν ενεργεία Βρετανού πρωθυπουργού στη χώρα έπειτα από 8 χρόνια.

Στις εναρκτήριες δηλώσεις του, ο Στάρμερ χαρακτήρισε την Κίνα «ζωτικό παίκτη σε παγκόσμια κλίμακα», υπογραμμίζοντας ότι το Λονδίνο επιδιώκει μια «πιο ώριμη και πιο σύνθετη σχέση» με το Πεκίνο. Όπως είπε, «έχει περάσει υπερβολικά πολύς καιρός» από την τελευταία επίσκεψη Βρετανού πρωθυπουργού στην Κίνα, προσθέτοντας ότι «είναι ζωτικής σημασίας να οικοδομήσουμε μια πιο εξελιγμένη σχέση».

Τονίζοντας τα οικονομικά οφέλη μιας βελτιωμένης συνεργασίας, ο Στάρμερ ανέφερε ότι η επίσκεψή του γίνεται «με γνώμονα τους Βρετανούς πολίτες». Υπενθύμισε ότι, όταν εξελέγη η κυβέρνησή του πριν από 18 μήνες, δεσμεύτηκε να «στρέψει ξανά τη Βρετανία προς τα έξω», σημειώνοντας πως «όπως όλοι γνωρίζουμε, όσα συμβαίνουν στο εξωτερικό επηρεάζουν τα πάντα στο εσωτερικό – από τις τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ έως το πόσο ασφαλείς νιώθουμε».

Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ, ο οποίος μίλησε πρώτος, αναγνώρισε ότι οι σχέσεις Κίνας–Ηνωμένου Βασιλείου τα τελευταία χρόνια πέρασαν από «στροφές και αναταράξεις που δεν εξυπηρέτησαν τα συμφέροντα των χωρών μας». Περιέγραψε το διεθνές περιβάλλον ως «ταραγμένο και ρευστό» και τόνισε ότι ο ενισχυμένος διάλογος μεταξύ Πεκίνου και Λονδίνου είναι «επιβεβλημένος», τόσο «για την παγκόσμια ειρήνη και σταθερότητα όσο και για τις οικονομίες και τους λαούς των δύο χωρών».

Ο Σι αναφέρθηκε επίσης στον ρόλο των Εργατικών κυβερνήσεων στο παρελθόν, λέγοντας ότι «συνέβαλαν σημαντικά στην ανάπτυξη των σχέσεων Κίνας–Ηνωμένου Βασιλείου», ενώ δήλωσε ότι η Κίνα είναι έτοιμη να αναπτύξει με το Λονδίνο «μια μακροπρόθεσμη και συνεπή στρατηγική εταιρική σχέση», προς όφελος των δύο λαών.

Υπογραμμίζοντας ότι «η εμπλοκή με την Κίνα είναι αναπόφευκτη», ο Κινέζος πρόεδρος κάλεσε τις δύο πλευρές να υιοθετήσουν μια μακροπρόθεσμη οπτική και να «υπερβούν τις διαφορές τους με αμοιβαίο σεβασμό». Όπως είπε χαρακτηριστικά, «τα σωστά πράγματα απαιτούν χρόνο και προσπάθεια».

Σε πιο προσωπικό τόνο, ο Σι Τζινπίνγκ δήλωσε ότι ο ίδιος και ο Κιρ Στάρμερ θα μπορούσαν να «αντέξουν στη δοκιμασία της ιστορίας» εφόσον καταφέρουν να υπερβούν τις διαφορές τους. Επικαλέστηκε κινεζική παροιμία λέγοντας «ρίξτε το βλέμμα σας μακριά», ενώ χαρακτήρισε την επίσκεψη του Βρετανού πρωθυπουργού, ενόψει και της κινεζικής Πρωτοχρονιάς, ως «σημάδι καλού οιωνού».

Η ατζέντα της συζήτησης

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκε ευρύ φάσμα θεμάτων, όπως προκύπτει από την επίσημη ανακοίνωση της κινεζικής πλευράς. Οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις για τη συνεργασία σε τομείς όπως η εκπαίδευση, η υγεία, τα χρηματοοικονομικά, η τεχνητή νοημοσύνη και οι νέες μορφές ενέργειας. Ο Σι Τζινπίνγκ δήλωσε επίσης ότι η Κίνα θα εξετάσει «ενεργά» το ενδεχόμενο μονομερούς απαλλαγής από την υποχρέωση βίζας για Βρετανούς πολίτες.

Σύμφωνα με το κινεζικό ανακοινωθέν, τέθηκαν και τα ζητήματα της Ταϊβάν και του Χονγκ Κονγκ. Η βρετανική πολιτική για την Ταϊβάν παραμένει αμετάβλητη – το Ηνωμένο Βασίλειο δεν αναγνωρίζει το νησί ως κράτος ούτε διατηρεί επίσημες διπλωματικές σχέσεις μαζί του. Για το Χονγκ Κονγκ, το Λονδίνο το χαρακτηρίζει «μοναδική και σημαντική γέφυρα» μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Κίνας. Παράλληλα, ο Σι κάλεσε τις δύο χώρες να στηρίξουν τον «γνήσιο πολυμερισμό» και ένα «πιο δίκαιο και λογικό σύστημα παγκόσμιας διακυβέρνησης», επικρίνοντας τον μονομερισμό και την «πολιτική ισχύος» που, όπως είπε, έχουν πλήξει σοβαρά τη διεθνή τάξη.

Σε ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, ο Κιρ Στάρμερ δήλωσε κατά τη διάρκεια της πτήσης του προς το Πεκίνο ότι «πάντα θέτει τα ζητήματα που πρέπει να τίθενται», χωρίς ωστόσο να μπει σε λεπτομέρειες. Αργότερα επισήμανε ότι στη συζήτηση με τον Σι θα περιλαμβάνονταν θέματα παγκόσμιας σταθερότητας, οικονομικής ανάπτυξης και κλιματικής αλλαγής.

Την ίδια στιγμή, η επίσκεψη Στάρμερ χαιρετίστηκε θετικά από κινεζικούς κύκλους. Ο Ουάνγκ Γουέν, πρώην αρχισυντάκτης γνώμης της αγγλόφωνης εφημερίδας του Κομμουνιστικού Κόμματος Global Times, χαρακτήρισε τη στρατηγική του Βρετανού πρωθυπουργού «πολύ καλή» τόσο για την αποκατάσταση των διμερών σχέσεων όσο και για τη διεθνή κατάσταση γενικότερα. Μιλώντας στο BBC, είπε ότι η Κίνα θα υποδεχθεί θετικά την επιστροφή της «πραγματιστικής διπλωματίας», προσθέτοντας ότι στο παρελθόν το Ηνωμένο Βασίλειο είχε υποτιμήσει την ειλικρίνεια της Κίνας στην επιθυμία της να βελτιώσει τις σχέσεις. Αναφερόμενος σε ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ειδικά στην υπόθεση του Τζίμι Λάι, σημείωσε ότι δεν θα πρέπει να αποτελέσουν «εξωτερικό εμπόδιο» για τη βελτίωση των διμερών δεσμών.

Το ιδιαίτερο… δώρο του Στάρμερ

Μάλιστα, στο περιθώριο της συνάντησης, ο Κιρ Στάρμερ παρέδωσε στον Σι Τζινπίνγκ ένα ιδιαίτερο δώρο: την μπάλα που χρησιμοποιήθηκε στον πρόσφατο αγώνα της Premier League μεταξύ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και της Άρσεναλ.

Ο Σι φέρεται να είναι φίλαθλος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η οποία νίκησε την Άρσεναλ – την ομάδα που υποστηρίζει ο Στάρμερ – με 3-2. Δεν είναι η πρώτη φορά που Βρετανός ηγέτης προσφέρει ασυνήθιστο δώρο στον Κινέζο πρόεδρο: το 2018 η Τερέζα Μέι τού είχε χαρίσει το DVD της σειράς «Blue Planet II» του BBC, με ειδικό μήνυμα του Ντέιβιντ Ατένμπορο, με στόχο την ανάδειξη της κοινής δέσμευσης για την καταπολέμηση της πλαστικής ρύπανσης.

