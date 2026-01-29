Ο Ιλον Μασκ παρουσίασε σε νέο βίντεο τους "Neuralnauts", τους ανθρώπους με νευρολογικές παθήσεις στους οποίους έχει τοποθετηθεί το τσιπάκι της Neuralink, συμμετέχοντας σε δοκιμές παγκοσμίως.

«Τώρα έχουμε 21 συμμετέχοντες. Δείτε πώς οι Neuralnauts προωθούν την τεχνολογία BCI (Brain-Computer Interface)» έγραψε στο Χ, αναρτώντας και σχετικό βίντεο ο Μασκ.

«Δύο χρόνια τηλεπάθειας»

Η Neuralink κατασκευάζει διεπαφές εγκεφάλου-υπολογιστή (BCI) που θα επιστρέψουν την αυτονομία σε άτομα με παράλυση. Το πρώτο της προϊόν, το Telepathy, στοχεύει να επιτρέψει σε αυτά τα άτομα να ελέγχουν απευθείας υπολογιστές, τηλέφωνα και ρομποτικά άκρα, χρησιμοποιώντας μόνο τις σκέψεις τους.

«Το έργο μας καθοδηγείται από τη συνεργασία μας με τους Neuralnauts: τους πρώτους συμμετέχοντες σε κλινικές δοκιμές που προχωρούν στην πρωτοπορία της προόδου του BCI» αναφέρει η εταιρία.

«Με μια αυξανόμενη ομάδα 21 Neuralnauts που είναι εγγεγραμμένοι σε δοκιμές παγκοσμίως, σημειώνουμε συναρπαστική πρόοδο» τονίζει, δημοσιεύοντας και βίντεο από τις επιτυχίες των συμμετεχόντων.

«Αυτό είναι το χέρι μου»

Ο Νικ, ανίκανος να κινήσει τα άκρα του για τέσσερα χρόνια, μπόρεσε να ελέγξει τηλεπαθητικά ένα ρομποτικό χέρι για να ολοκληρώνει βασικές εργασίες, από το να τρώει μόνος του μέχρι να ξύνεται όταν έχει φαγούρα.

Αυτό που έμεινε στον Νικ, ωστόσο, ήταν κάτι περισσότερο από την ανεξαρτησία - ήταν η αίσθηση αυτού που νόμιζε ότι είχε χαθεί για πάντα: της κίνησης του χεριού του.

«Οι σκέψεις μου εκείνη τη στιγμή δεν ήταν μπροστά, πάνω, κάτω, πίσω. Οι σκέψεις μου ήταν ότι κρατούσα ένα φλιτζάνι και κουνούσα το χέρι μου. Όπως θα έκανα αν στεκόμουν όρθιος για να εκφωνήσω μια ομιλία σε έναν γάμο. Ήταν απίστευτο...»

