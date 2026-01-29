Γερμανία: Αναιμική ανάπτυξη και το 2026

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Το γερμανικό υπουργείο Οικονομίας αναθεωρεί την πρόβλεψη για την οικονομική ανάπτυξη του 2026 επί τα χείρω, από 1,3% σε 1%, με φρούδες ελπίδες για δυναμική ανάκαμψη μετά από αναιμική ανάπτυξη 0,2% το 2025 και περιόδους ύφεσης.

Το ανεξάρτητο Συμβούλιο Εμπειρογνωμώνων προβλέπει ακόμη πιο μετριοπαθή ανάπτυξη περίπου 0,9%, υπογραμμίζοντας τη δυσκολία για γρήγορη ανάκαμψη της οικονομίας.

Η υπουργός Οικονομίας Κατερίνα Ράιχε παρουσίασε ένα <em>«σχέδιο έξι σημειών»</em> που επικεντρώνεται σε διαρθρωτικές παρεμβάσεις, όπως καταπολέμηση γραφειοκρατίας, επενδύσεις σε υποδομές, καινοτομία, ενεργειακή ασφάλεια, μεταρρυθμίσεις στην κοινωνική ασφάλιση και διαφοροποίηση διεθνών συμμαχιών.

Το γερμανικό υπουργείο Οικονομίας αναθεωρεί επί τα χείρω τις προβλέψεις για τον δείκτη ανάπτυξης στο τρέχον έτος. «Κλειδί» για μία ακόμη χρονιά οι δημόσιες δαπάνες.Φρούδες αποδυκνείονται οι ελπίδες για «απογείωση» της γερμανικής οικονομίας το 2026, μετά τον αναιμικό δείκτη ανάπτυξης +0,2% του 2025 και την ύφεση προηγουμένων ετών. Όπως ανακοίνωσε το απόγευμα της Τετάρτης στο Βερολίνο η υπουργός Οικονομίας Κατερίνα Ράιχε, η κυβέρνηση του χριστιανοδημοκράτη Φρίντριχ Μερτς αναθεωρεί επί τα χείρω την πρόγνωση για την οικονομική ανάπτυξη από το 1,3% στο 1%.



Σημειώνεται μάλιστα ότι το ανεξάρτητο Συμβούλιο Εμπειρογνωμώνων για τη Γερμανική Οικονομία (οι αποκαλούμενοι «Πέντε Σοφοί») θεωρεί πιο ρεαλιστική μία πρόγνωση της τάξης του 0,9%. «Είναι μακρύς ο δρόμος για την ανάκαμψη της οικονομίας» συμπεραίνει η εφημερίδα Tagesspiegel του Βερολίνου.



Την ίδια στιγμή πάντως, η υπουργός παρουσιάζει ένα «σχέδιο έξι σημειών» για διαρθρωτικές παρεμβάσεις μέσα στο 2026 που θα διορθώνουν τα κακώς κείμενα. Κύριες προτεραιότητες: Καταπολέμηση της γραφειοκρατίας και απλοποίηση της νομοθεσίας, επένδυση σε κρίσιμες υποδομές, κίνητρα για την προώθηση της καινοτομίας, διασφάλιση της ενεργειακής τροφοδοσίας, μεταρρυθμίσεις στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, διαφοροποίηση στην αναζήτηση διεθνών συμμαχιών.

«Τα έχουμε ξανακούσει...»

«Ανάπτυξη υπάρχει, αλλά με πολύ αργούς ρυθμούς» επισημαίνει η επικεφαλής του Γερμανικού Βιομηχανικού και Εμπορικού Επιμελητηρίου (DIHK) Έλενα Μέλνικοφ. Από την πλευρά της η Τάνια Γκένερ, πρόεδρος του Συνδέσμου Γερμανικών Βιομηχανιών, εκτιμά ότι «είναι ελάχιστη και εξαιρετικά εύθραυστη η αναμενόμενη ανάκαμψη της οικονομίας».



Σε πιο υψηλούς τόνους η αποτίμηση από τον Ούλριχ Ράιτς, οικονομικό σχολιαστή των τηλεοπτικών δικτύων RTL/n-tv. «Ακούσαμε πολλά για το τι οφείλουμε και τι σχεδιάζουμε να κάνουμε, αλλά τα έχουμε ξανακούσει αυτά, το θέμα είναι τι γίνεται στην πράξη» λέει ο Γερμανός αναλυτής.

Μοχλός ανάπτυξης οι κρατικές επενδύσεις

Σύμφωνα με την υπουργό Οικονομίας, τα δύο τρίτα του δείκτη ανάπτυξης για το 2026 οφείλονται στις κρατικές επενδύσεις, που έχουν χρηματοδοτηθεί με νέο δανεισμό. Για το 2026 ο νέος δανεισμός της κεντρικής κυβέρνησης ανέρχεται σε 98 δισεκατομμύρια ευρώ. Τώρα ο στόχος του 1,3% για την ανάπτυξη μετατίθεται στο 2027, μία χρονιά κατά την οποία ελπίζεται πως ο ιδιωτικός τομέας θα αξιοποιήσει με καλύτερο τρόπο την «μαγιά» των κρατικών χρημαδοτήσεων.



Εάν διατηρηθούν πάντως οι αναιμικοί δείκτες ανάπτυξης, ο καγκελάριος Μερτς κινδυνεύει να χάσει το πολιτικό στοίχημα ολόκληρης της τετραετίας. Είναι γνωστό ότι η κυβέρνηση έχει δεσμευθεί για μείωση των φορολογικών βαρών σε μεσαία και μικρά εισοδήματα «στο μέσον της κοινοβουλευτικής περιόδου». Επιπλέον, έχει υποσχεθεί μείωση εταιρικών φόρων από το 2028, αλλά μόνο «αν το επιτρέπουν τα δημοσιονομικά περιθώρια».



Πηγή: Deutsche Welle

