Λίγο πιο αισιόδοξη η Δανία για τη Γροιλανδία μετά τις συνομιλίες με ΗΠΑ

«Λίγο πιο αισιόδοξος σήμερα απ’ ό,τι πριν από μία εβδομάδα» πως μπορεί να βρεθεί λύση για τη Γροιλανδία δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Δανίας, Λαρς Λόκκε Ράσμουσεν, μετά τις «εποικοδομητικές» συνομιλίες που είχε -όπως αποκάλυψε- με τις ΗΠΑ εχθές το βράδυ.

Έχει περάσει μόλις μία εβδομάδα από εκείνη την ακατάσχετη ομιλία του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο Νταβός, στην οποία επανέλαβε πολλές φορές ότι χρειάζεται να πάρει τον έλεγχο της Γροιλανδίας.

Επιβεβαιώνοντας τις χθεσινοβραδινές νύξεις του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο (Europe Live χθες), ο Ράσμουσεν είπε ότι οι δύο τους συναντήθηκαν στην Ουάσινγκτον για περαιτέρω συνομιλίες, επαναφέροντας τη διαδικασία στη σωστή τροχιά, όπως είχαν συμφωνήσει πριν από δύο εβδομάδες.

«Μετά από αυτό, υπήρξε μια μεγάλη παρέκκλιση, τα πράγματα κλιμακώνονταν, αλλά τώρα επιστρέψαμε στη σωστή πορεία», δήλωσε ο Ράσμουσεν.

Ο Ρούμπιο δήλωσε χθες το βράδυ στο αμερικανικό Κογκρέσο ότι επιδιώκεται να αποφευχθεί «ένα μιντιακό τσίρκο» γύρω από τις συνομιλίες και ότι θα υπάρξει συνέχεια.

Ο Ράσμουσεν δεν απάντησε σε συγκεκριμένες ερωτήσεις για το τι συζητήθηκε, μένοντας στη γραμμή ότι οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν στο τι μπορεί να γίνει ώστε να ικανοποιηθούν τα αμερικανικά συμφέροντα ασφαλείας χωρίς να παραβιαστούν οι «κόκκινες γραμμές» της Δανίας για το έδαφος και την κυριαρχία.

Προφανώς θα δώσει λίγο περισσότερες λεπτομέρειες πίσω από κλειστές πόρτες, καθώς οι υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ συναντώνται σήμερα το πρωί στις Βρυξέλλες με μια βαριά ατζέντα που καλύπτει τις «εκρηκτικές» γεωπολιτικές εξελίξεις — Γροιλανδία, Ουκρανία, Μέση Ανατολή και άλλα μέρη του πλανήτη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.