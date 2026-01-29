Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Οι πράκτορες της αστυνομίας μετανάστευσης των ΗΠΑ (ICE) στη Μινεσότα λαμβάνουν νέες οδηγίες να αποφεύγουν διάλογο με "ταραχοποιούς".

Οι οδηγίες προβλέπουν στόχευση μόνο μεταναστών με ποινικές κατηγορίες ή καταδίκες, διαφοροποιώντας την πρακτική από προηγούμενες ευρείες επιχειρήσεις.

Οι αλλαγές έρχονται μετά από δύο θανατηφόρους πυροβολισμούς εναντίον διαδηλωτών στη Μινεάπολη και εν μέσω έντονων αντιδράσεων και νομικών προσφυγών.

Οι πράκτορες της αστυνομίας μετανάστευσης των ΗΠΑ (ICE) που είναι ανεπτυγμένοι στην πολιτεία Μινεσότα έλαβαν νέες οδηγίες χθες Τετάρτη να αποφεύγουν να ξεκινούν διάλογο με “ταραχοποιούς”, σύμφωνα με εσωτερικό έγγραφο που είδε το Reuters.

Οι νέες κατευθυντήριες οδηγίες, που προσφέρουν την πιο λεπτομερή εικόνα μέχρι στιγμής για το πώς θα αλλάξουν οι επιχειρήσεις μετά τους δύο φονικούς πυροβολισμούς εναντίον Αμερικανών πολιτών που διαδήλωναν στη Μινεάπολη, καλούν επίσης τα μέλη της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ (ICE) να στοχεύουν μόνο μετανάστες που αντιμετωπίζουν ποινικές κατηγορίες ή έχουν εκδοθεί εις βάρος τους καταδίκες.

Αυτό θα σήμαινε διαφοροποίηση από τις μέχρι τώρα ευρείες επιχειρήσεις που είχαν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και νομικές προσφυγές στη Μινεάπολη αλλά και σε άλλες αμερικανικές πόλεις.

“ΜΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙΤΕ Ή ΣΥΝΟΜΙΛΕΊΤΕ ΜΕ ΤΑΡΑΧΟΠΟΙΟΥΣ”, ανέφερε το μέιλ που έστειλε ανώτερο στέλεχος της ICE. “Δεν προσφέρει τίποτα πέρα από το να οξύνει την κατάσταση. Κανείς δεν θα πείσει τον άλλον. Η μόνη επικοινωνία θα πρέπει να είναι η έκδοση εντολών από τους αξιωματικούς”, πρόσθετε.

Απαντώντας σε αίτημα για σχολιασμό που εστάλη στον Λευκό Οίκο, ένας αξιωματούχος της κυβέρνησης είπε: “Συνεχίζονται οι συζητήσεις για το πώς μπορούν να διεξάγονται οι επιχειρήσεις στη Μινεσότα με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο. Καμία οδηγία δεν θα πρέπει να θεωρείται τελική μέχρι να εκδοθεί επίσημα”.

Η αλλαγή στον τρόπο διεξαγωγής των επιχειρήσεων έρχεται αφού νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι επιδιώκει να “αποκλιμακώσει” την ένταση στη Μινεάπολη και το Σεντ Πολ, αφού ομοσπονδιακοί πράκτορες αρμόδιοι για την αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης σκότωσαν δύο Αμερικανούς πολίτες.

Και στις δύο περιπτώσεις αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ παρουσίασαν τα θύματα ως επιτιθέμενους, έναν ισχυρισμό τον οποίο αντικρούουν τα βίντεο από τα περιστατικά.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ζήτησε από τον λεγόμενο “τσάρο των συνόρων” Τομ Χόμαν να αναλάβει τις επιχειρήσεις στη Μινεσότα, με ανώτερο αξιωματούχο των ΗΠΑ να δηλώνει στο Reuters ότι αυτό ενδέχεται να καταδεικνύει μια αλλαγή προς μια πιο “στοχευμένη” προσέγγιση στην επιβολή της τάξης. Ο επικεφαλής της αστυνομίας συνόρων (CBP) Γκρεγκ Μποβίνο – που ηγήθηκε των επιχειρήσεων της υπηρεσίας στο Λος Άντζελες, το Σικάγο και μέχρι πρότινος στη Μινεάπολη-- υποβιβάστηκε και σύντομα θα πάρει σύνταξη, σημείωσε το Reuters.

Με βάση τις νέες οδηγίες, όπως παρουσιάζονται στο μέιλ, τα μέλη της ICE θα εφοδιαστούν με μεγάφωνα προκειμένου να εκδίδουν εντολές προς το κοινό και “θα πρέπει να δηλώνουν τι κάνουν σε κάθε βήμα της διαδικασίας σύλληψης”. Οι κατευθυντήριες γραμμές δεν διευκρινίζουν ποιου είδους ενέργειες οδηγούν στην έκδοση εντολών από τη μεριά της ICE ούτε τι συμβαίνει αν οι πολίτες δεν τηρήσουν τις εντολές.

Οι νέες οδηγίες προέρχονται από τον Μάρκος Τσαρλς, τον ανώτατο αξιωματούχο της μονάδας Επιχειρήσεων Επιβολής και Απομάκρυνσης της ICE, σημειώνει το μέιλ, το οποίο προσθέτει ότι οι πράκτορες θα πρέπει να αναζητούν μόνο παράτυπους μετανάστες με ποινικό ιστορικό.

“Προχωράμε στη στοχευμένη επιβολή του νόμου εναντίον αλλοδαπών με ποινικό ιστορικό”, αναφέρει το μέιλ, εξηγώντας ότι σε αυτό το ιστορικό περιλαμβάνονται και “οι συλλήψεις, όχι μόνο οι καταδίκες. ΟΛΟΙ ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ”.

Επί προεδρίας Τζο Μπάιντεν είχε ζητηθεί από τους πράκτορες της ICE να επικεντρωθούν σε σοβαρούς εγκληματίες, αλλά η κυβέρνηση Τραμπ κατάργησε την πολιτική αυτή, επιτρέποντας τη σύλληψη μη εγκληματιών χωρίς περιορισμούς.

Οι πράκτορες της ICE μπορούν να ελέγχουν τις πινακίδες οχημάτων για να εντοπίζουν πιθανούς στόχους και θα πρέπει να προχωρούν σε συλλήψεις αν ο νόμιμος κάτοχος του αυτοκινήτου είναι μετανάστης με ποινικό ιστορικό, αναφέρουν οι οδηγίες.

Εξάλλου πλέον στις επιχειρήσεις στη Μινεσότα επικεφαλής τίθεται η ICE με τη CBP να αναλαμβάνει υποστηρικτικό ρόλο, μια αλλαγή έπειτα από μήνες που η αστυνομία συνόρων υπό τον Μποβίνο συγκρουόταν με διαδηλωτές στους δρόμους της πόλης.

Στις οδηγίες αναφέρεται ότι οι τοπικοί και πολιτειακοί αξιωματούχοι της Μινεσότα συνεργάζονται καλύτερα με την ICE και ότι η υπηρεσία αυτή μπορεί να έχει περισσότερες ευκαιρίες να συλλάβει μετανάστες που αφήνονται ελεύθεροι υπό όρους.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

