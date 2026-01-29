Αυτοκίνητο έπεσε την νύχτα της Τετάρτης στην είσοδο της συναγωγής ενός υπερορθόοδξου εβραϊκού θρησκευτικού κινήματος στη Νέα Υόρκη, σ' ένα επεισόδιο χωρίς τραυματίες, για το οποίο η αστυνομία ανακοίνωσε πως το ερευνά ως έγκλημα μίσους.

Το επεισόδιο συνέβη στην Παγκόσμια Έδρα του κινήματος Χαμπάντ Λουμπάβιτς (Chabad-Lubavitch World Headquarters) στο Μπρούκλιν και η αστυνομία ανακοίνωσε πως ο οδηγός συνελήφθη. Ωτσόσο, δεν βρέθηκαν εκρηκτικά στο αυτοκίνητο.

A car intentionally drove into the side doors of 770 Eastern Parkway, Chabad-Lubavitch world headquarters, in Crown Heights. There are no injuries. Police have the driver in custody and are investigating his motives pic.twitter.com/w9rRAnnAAo — Rabbi Chanina Sperlin (@ChaninaSperlin) January 29, 2026

Οι ακόλουθοι του Τσαμπάντ, γνωστοί ως Λουμπάβιτσερς, ανήκουν στην υπερορθόδοξη χασιδική σχολή του ιουδαϊσμού και το κτίριο στη διεύθυνση 770 Eastern Parkway, στεγάζει μία από τις πιο σημαντικές συναγωγές στον κόσμο

Η επικεφαλής της αστυνομίας της Νέας Υόρκης, Τζέσικα Τις, δήλωσε ότι το επεισόδιο ερευνάται ως έγκλημα μίσους από την αρμόδια υπηρεσία της αστυνομίας της Νέας Υόρκης.

Here's how that New York synagogue looks this morning pic.twitter.com/JWqnRN7QrE — Abdul (@abdulbuilds) January 9, 2024

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης Ζόραν Μαμντάνι δήλωσε πως ο άνδρας που συνελήφθη, «εσκεμμένα και επανειλημμένα έριξε το αυτοκίνητό του πάνω στο κτίριο» και περιέγραψε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την ενέργεια ως «φρικτή» και «βαθιά ανησυχητική».

Το ABC News μετέδωσε ότι το αυτοκίνητο ήταν ένα γκρι Honda με πινακίδες του Νιού Τζέρσεϊ.

«Ο αντισημιτισμός δεν έχει θέση στην πόλη μας και η βία ή ο εκφοβισμός εναντίον εβραίων Νεοϋορκέζων είναι απαράδεκτος», δήλωσε ο Μαμντάνι.

Η Τις δήλωσε ότι η αστυνομία ενίσχυσε την ασφάλεια γύρω από χώρους λατρείας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.