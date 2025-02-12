Ρωσία: Απορρίπτει την πρόταση Ζελένσκι για ανταλλαγή εδαφών

Το Κρεμλίνο (δείχνει να) καίει το «χαρτί» του Κουρσκ. Ο Ντμίτρι Πεσκόφ, εκπρόσωπος του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, ξεκαθάρισε την Τετάρτη ότι η ανταλλαγή εδαφών μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας δεν είναι δυνατή.



"Αυτό είναι αδύνατο. Η Ρωσία δεν έχει συζητήσει ποτέ, και δεν θα συζητήσει ποτέ, την ιδέα της ανταλλαγής των εδαφών της" ξεκαθάρισε ο Πεσκόφ.



Ο Ρώσος αξιωματούχος απάντησε στα σχόλια του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι σχετικά με τη δυνατότητα συζήτησης για την ανταλλαγή κατεχόμενων ουκρανικών εδαφών για τμήματα της ρωσικής περιφέρειας Κουρσκ, που ελέγχονται επί του παρόντος από τις ουκρανικές δυνάμεις.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας δήλωσε ότι εάν ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ καταφέρει να φέρει την Ουκρανία και τη Ρωσία στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, θα προσφέρει στον ηγέτη του Κρεμλίνου Βλαντίμιρ Πούτιν τη λύση της ανταλλαγής εδαφών.



Αναλυτές του Ινστιτούτου για τη Μελέτη του Πολέμου πιστεύουν ότι οι ρωσικές αρχές προσπαθούν να περιορίσουν τις πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση στην περιφέρεια Κουρσκ για να αποφύγουν την ανταλλαγή εδαφών κατά τη διάρκεια πιθανών ειρηνευτικών συνομιλιών.



Πηγή: skai.gr

