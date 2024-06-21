Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Σε ερωτήσεις από πολίτες επί ενός ευρέος φάσματος θεμάτων κλήθηκαν να απαντήσουν οι αρχηγοί των τεσσάρων μεγαλύτερων κομμάτων στο Ηνωμένο Βασίλειο σε ειδικό πρόγραμμα του BBC το βράδυ της Πέμπτης ενόψει των εκλογών της 4ης Ιουλίου.

Οι ηγέτες του Συντηρητικού Κόμματος, του Εργατικού Κόμματος, των Φιλελεύθερων Δηνοκρατών και του Εθνικού Κόμματος Σκωτίας (SNP) απαντούσαν σε ερωτήσεις επί μισή ώρα ο καθένας. Τα βασικά θέματα που αναδείχθηκαν ως ανησυχίες των πολιτών που γέμισαν το στούντιο του BBC ήταν η εμπιστοσύνη στους πολιτικούς μετά από μια σειρά σκανδάλων και αθετημένων υποσχέσεων, το μεταναστευτικό και το μέλλον του συστήματος υγείας NHS.

Ο απερχόμενος πρωθυπουργός Ρίσι Σούνακ ρωτήθηκε με έμφαση αν το νέο σκάνδαλο με υποψηφίους βουλευτές και τον επικεφαλής εκστρατειών των Συντηρητικών να ελέγχονται για στοιχήματα επί της ημερομηνίας των εκλογών λίγο πριν αυτή ανακοινωθεί από τον ίδιο συνιστά «επιτομή της έλλειψης ηθικής» στο κόμμα του.

Ο κ. Σούνακ απάντησε πως ένιωσε «απίστευτα θυμωμένος» όταν άκουσε τις καταγγελίες. Διαβεβαίωσε πως αν κριθεί ότι οι εμπλεκόμενοι διέπραξαν κάτι μεμπτό θα φροντίσει να αποπεμφθούν από το κόμμα - κάτι όμως που δεν σκοπεύει να κάνει ακόμα, παρά την κριτική από την αντιπολίτευση.

Ο κ. Σούνακ άκουσε μέλη του κοινού να του φωνάζουν «ντροπή» όταν επανέλαβε ότι θεωρεί σωστό το νόμο περί απέλασης παράτυπων μεταναστών στη Ρουάντα. Η ερώτηση που δέχθηκε χαρακτήριζε το μέτρο «απάνθρωπο».

Είπε επίσης ότι μετανιώνει που δεν σημείωσε περισσότερη πρόοδο στη μείωση του αριθμού των ασθενών σε λίστα αναμονής για ραντεβού και θεραπεία στο NHS, αλλά σημείωσε πως εκπλήρωσε την υπόσχεση για μείωση του πληθωρισμού, ποη επέστρεψε στο 2%.

Ενδεικτική του γενικά αρνητικού κλίματος απέναντί του από το κοινό ήταν η ερώτηση για το αν ντρέπεται που ηγείται του Συντηρητικού Κόμματος το οποίο έχει μετατρέψει τη Βρετανία «σε διεθνή περίγελο».

Ο σερ Κιρ Στάρμερ των Εργατικών δέχθηκε πίεση για να προσδιορίσει το στόχο που θέτει ως προς τον αριθμό των μεταναστών που θεωρεί πως πρέπει να δέχεται η χώρα, αποφεύγοντας εν τέλει να απαντήσει.

Προκάλεσε θυμηδία όταν επανέλαβε πως είχε δηλώσει το 2019 ότι ο Τζέρεμι Κόρμπιν, τότε αρχηγός του Εργατικού Κόμματος, θα γινόταν καλός πρωθυπουργός επειδή δεν πίστευε πραγματικά ότι το κόμμα θα κέρδιζε τις εκλογές εκείνης της χρονιάς. Επέμεινε, παρόλα αυτά, πως ο κ. Κόρμπιν, που πλέον έχει τεθεί εκτός Εργατικού Κόμματος, θα γινόταν καλυτερος πρωθυπουργός από τον Μπόρις Τζόνσον.

Θέμα εμπιστοσύνης και ανεπαρκούς κοστολόγησης των μέτρων που έχει προτείνει τέθηκε στον σερ Εντ Ντέιβι, ηγέτη των Φιλελεύθερων Δημοκρατών.

Επίσης, ζήτημα εμπιστοσύνης μετά από τα σκάνδαλο που έχουν κλονίσει το SNP τέθηκε στον νέο ηγέτη του σκωτσέζικου κόμματος Τζον Σουίνι.

