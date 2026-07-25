«Οδύσσεια»: Ο ΣΚΑΪ σε τοποθεσίες της Μεσσηνίας που γυρίστηκε η ταινία του Νόλαν

Με φόντο τις διθυραμβικές κριτικές για την «Οδύσσεια», του Κρίστοφερ Νόλαν, που αναδεικνύει, σε παγκόσμιο επίπεδο, την ελληνική κληρονομιά, ο ΣΚΑΪ επισκέφθηκε εμβληματικές τοποθεσίες στη Μεσσηνία, όπου πραγματοποιήθηκε μέρος των γυρισμάτων, καταγράφοντας μάλιστα αποκαλυπτικές μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής για την Κινηματογραφική υπερπαραγωγή.

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Η ταινία σαρώνει το παγκόσμιο «box office», προσεγγίζοντας το ταξίδι του Οδυσσέα ως μια ανθρώπινη ιστορία επιμονής, απώλειας και επιστροφής.

Όλη η σκηνοθετική προσέγγιση της ταινίας δημιουργεί ένα αποτέλεσμα που δεν εντυπωσιάζει απλά αλλά σκοπός της είναι να μείνει διαχρονικά.

Στην Ελλάδα το αυθεντικό γεωγραφικό υπόβαθρο του ομηρικού ταξιδιού τα γυρίσματα διήρκησαν 33 ημέρες και έγιναν κατά βάση στη Μεσσηνία.

Ο Δημήτρης Καραλής, πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Μεσσηνίας, εξήγησε το που είχε στηθεί το «στρατηγείο» του σκηνοθέτη περιγράφοντας μεταξύ άλλων πως μαζί έζησαν πολλές στιγμές και εκπλήξεις.

Η παραλία της Βοιδοκοιλιάς και η σπηλιά του Νέστορα αποτέλεσαν δύο βασικά σημεία στην Ελλάδα για τα γυρίσματα της ταινίας.Στη συγκεκριμένη περιοχή βρέθηκε και ο Μάτ Ντέιμον ο οποίος υποδύεται τον Οδυσσέα

Οι κάτοικοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τόσο τον ίδιο και άλλους πρωταγωνιστές όσο και αρκετούς από τους συντελεστές της ταινίας.

Ο Αλέξανδρος Τριάντος, πρόεδρος Αλιέων της περιοχής, μίλησε για την εμπειρία του από τα γυρίσματα της ταινίας, αποκαλύπτοντας ότι συμμετείχε με δύο σκάφη στα ειδικά εφέ της παραγωγής.

Όπως ανέφερε, τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν σε διάφορες περιοχές της Μεσσηνίας, μεταξύ άλλων στη Μεθώνη, τη Βοϊδοκοιλιά και την Πύλο, ενώ η ομάδα έκανε καθημερινές προπονήσεις για περίπου έναν μήνα.

Μιλώντας για τη συνεργασία του με τον Κρίστοφερ Νόλαν, τον χαρακτήρισε έναν πολύ άνετο και απλό άνθρωπο, ενώ για τον Ματ Ντέιμον ανέφερε ότι πρόκειται για έναν εξαιρετικό και προσιτό χαρακτήρα.

Για πολλούς είναι μια τεράστια ευκαιρία η Μεσσήνία και περιοχές όπως η Πύλος και η Μεθώνη να γίνουν ευρύτερα γνωστές, κάτι που ήδη έχει αρχίσει να συμβαίνει.

«Η ταινία έχει βοηθήσει δηλαδή από την ώρα που γίνονταν τα γυρίσματα ακουγόντουσαν τα μέρη αυτά και η Οδύσσεια τώρα μάλλον που προβάλλεται κιόλας υπάρχουν παντού δημοσιεύσεις για την περιοχή μας», αναφέρει πολίτης.

Κάτοικοι της περιοχής αναφέρουν ότι τα γυρίσματα της ταινίας είχαν θετικό αντίκτυπο στην τοπική κοινωνία, καθώς κατά τη διάρκεια της παραγωγής αυξήθηκε η κίνηση στην περιοχή, με επισκέπτες και συνεργεία να στηρίζουν την τοπική αγορά.

Σημειώνουν ότι οι δαπάνες σε καταστήματα εστίασης και άλλες επιχειρήσεις ενίσχυσαν την οικονομική δραστηριότητα, ενώ παράλληλα η προβολή της περιοχής μέσα από την ταινία συνέβαλε στο να γίνει πιο γνωστός ο τόπος και να προσελκύσει περισσότερο κόσμο.

Οι ίδιοι εκτιμούν ότι η διεθνής προβολή που προσφέρει η παραγωγή αποτελεί μια «μεγάλη διαφήμιση» για την περιοχή και μπορεί να ενισχύσει περαιτέρω τον τουρισμό τα επόμενα χρόνια.

Όπως εξηγεί ειδικότερα ο Πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Μεσσηνίας, τουρίστες σπεύδουν για επισκεφθούν τη σπηλιά του Νέστορος, εκεί όπου γυρίστηκε η σκηνή με τον κύκλωπα Πολύφημο αλλά και τη Μεθώνη, ειδικά το Κάστρο.

«Δίνουμε τις πληροφορίες που χρειάζεται ο κόσμος», τονίζει.

Πηγή: skai.gr

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