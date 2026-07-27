Συγκριτική έρευνα για τις τιμές βασικών αγαθών σε σούπερ μάρκετ της Ελλάδας και της Τουρκίας δημοσιεύει η τουρκική εφημερίδα Nefes, υποστηρίζοντας ότι το κόστος ενός τυπικού καλαθιού αγορών είναι πλέον σημαντικά χαμηλότερο στην Ελλάδα.

Με τίτλο «Καρπούζι 15 λίρες – Καρπούζ(ι) 25 λίρες», η εφημερίδα αναφέρει ότι πραγματοποίησε επιτόπια έρευνα στις δύο χώρες και διαπίστωσε πως ένα καλάθι με 22 βασικά προϊόντα κοστίζει στην Ελλάδα 5.605 τουρκικές λίρες, έναντι 8.818 τουρκικών λιρών στην Τουρκία.

«Πληρώνουμε από την τσέπη μας 3.213 λίρες περισσότερα», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι ισορροπίες στις τιμές έχουν πλέον ανατραπεί.

«Παλαιότερα οι "φθηνές" αγορές γίνονταν από την Ελλάδα προς την Τουρκία. Όμως πλέον οι ισορροπίες στις τιμές έχουν αντιστραφεί. Οι Τούρκοι πηγαίνουν στην Ελλάδα για να αγοράσουν κρεμμύδια, πατάτες, κρέας, γάλα και καρπούζια», αναφέρει η εφημερίδα.

Παράλληλα, επισημαίνει ότι ο κατώτατος μισθός στην Ελλάδα αντιστοιχεί σε περίπου 55.000 τουρκικές λίρες, έναντι περίπου 28.000 τουρκικών λιρών στην Τουρκία.

Οι συγκρίσεις των τιμών

Η Nefes παραθέτει ενδεικτικά παραδείγματα διαφορών στις τιμές προϊόντων:

Καρπούζι: Ελλάδα 15,60 TL – Τουρκία 25 TL

Μοσχαρίσιο κρέας: Ελλάδα 936 TL – Τουρκία 1.250 TL

Κρεμμύδια: Ελλάδα 40,35 TL – Τουρκία 59,72 TL

Πατάτες: Ελλάδα 43,04 TL – Τουρκία 50,03 TL

Αντηλιακό: Ελλάδα 641 TL – Τουρκία 1.879 TL

Η τουρκική εφημερίδα χρησιμοποιεί τα στοιχεία αυτά για να αναδείξει, όπως αναφέρει, τη συνεχιζόμενη επιβάρυνση του κόστους ζωής στην Τουρκία, υποστηρίζοντας ότι πλέον ακόμη και βασικά αγαθά διατίθενται φθηνότερα στα ελληνικά σούπερ μάρκετ.

Πηγή: skai.gr

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