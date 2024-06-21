Σάλο προκάλεσε σποτ με γυναίκες να κάνουν twerking με στρινγκ μέσα σε γυμναστήριο σχολείου στο Νιού Τζέρσεϊ των ΗΠΑ στο πλαίσιο διαφήμισης για τουρνουά μπάσκετ, όπως μεταδίδει η New York Post.

Η διαφήμιση αφορούσε το τουρνουά μπάσκετ διασημοτήτων «Nuttin’ But Azz», το οποίο τελικά ακυρώθηκε μετά τις αντιδράσεις από τα μέλη της τοπικής διεύθυνσης εκπαίδευσης που έκαναν λόγο για ένα «αποκρουστικό» και «αηδιαστικό» βίντεο.

Ένας άνδρας ντυμένος σαν διαιτητής εμφανίζεται στην διαφήμιση, δηλώνοντας: «Δίνουμε 10.000 $ στην καλύτερη ομάδα από τέσσερις ομάδες».

Σύμφωνα με τη New York Post την παραγωγή του βίντεο είχε αναλάβει ο μάνατζερ Big Fendi, ο οποίος είναι γνωστός επειδή ανακάλυψε τη Nicki Minaj.

Όπως ανακοινώθηκε από μέλος της τοπικής διεύθυνσης εκπαίδευσης διεξάγεται έρευνα στο πλαίσιο της οποίας εξετάζεται το υλικό από κάμερες ασφαλείας προκειμένου να διαπιστωθεί ποια άτομα συμμετείχαν στο γύρισμα και πώς επετράπη η είσοδός τους στο γυμναστήριο.

Από την πλευρά του, ο Big Fendi ζήτησε συγγνώμη σε ένα βίντεο στο Instagram.

